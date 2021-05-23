الكعبة المشرفة على موعد مع ظاهرة فلكية يوم الجمعة المقبل

رام الله - دنيا الوطنقال الراصد السعودي سامي عبيد عبدالله الحربي: إن الكعبة المشرفة في السعودية ستشهد حدثا فلكيا يوم الجمعة المقبل، حيث ستتعامد أشعة الشمس عليها.ووفق ما نقلت صحيفة (عاجل) عن الراصد الحربي قوله: إن "أشعة الشمس ستتعامد يوم الجمعة المقبل، الموافق 28 آيار/ مايو، على الكعبة المشرفة عند الساعة 12:18 مساء بتوقيت مكة (وقت رفع أذان صلاة الظهر)".وأكد أن "هذا التوقيت يتزامن مع وقوع الشمس فوق الكعبة مباشرة، ما يؤدي إلى اختفاء ظل الكعبة المشرفة والمباني في مدينة مكة تماما"، موضحًا أن "من فوائد حدوث هذه الظاهرة الفلكية تحديد اتجاه القبلة في العالم، التي تكون فيها الشمس فوق خط الأفق".وكشف الحربي طريقة تحديد اتجاه القبلة، قائلا: "يمكن وضع شاخص عند الساعة 12:18 ظهر الجمعة المقبلة، سواء كان عمودا من خشب أو غيره لمن هم خارج مكة، بحيث يكون اتجاه القبلة عكس ظله".وأشار الحربي إلى أن "من هم داخل مدينة مكة سيلاحظون إذا تم وضع شاخص عدم وجود ظله، عند نفس التوقيت، المشار إليه سلفا"، لافتًا إلى أن "الشمس ستتعامد على الكعبة مرتين سنويا يوم 28 مايو، ويوم 16 تموز/ يوليو المقبلين".