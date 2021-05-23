أشكنازي يكشف تفاصيل حديثه مع سامح شكري

رام الله - دنيا الوطنتحدث وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، غابي أشكنازي، تفاصيل المحادثة التي أجراها يوم الجمعة الماضي، مع نظيره المصري سامح شكري، مؤكدا أنهما اتفقا على عقد لقاء قريبا.وكتب أشكنازي عبر حسابه بموقع (تويتر): "أجريت محادثات مهمة مع وزير الخارجية المصري، الجمعة الماضية، وشكرته على جهود مصر والتزامها بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة".وأضاف: "أكدت له أن أي ترتيب مستقبلي يجب أن يشتمل على ضمانات تتعلق قضايا الأمن ومبادئ السياسة، خاصة إعادة الاستقرار والسلام لسكان الجنوب، والتوقف عن تسليح حماس، والتزام إسرائيل بإعادة المواطنين الإسرائيليين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل المنظمة الإرهابية"، وفق تعبيره.وختم أشكنازي، حديثه، بالقول: "اتفقنا على الاجتماع قريبا ومواصلة بحث هذه القضايا".