وزير إسرائيلي: في يوم من الأيام سيتعين علينا احتلال قطاع غزة

ومن بين التوصيات الجديدة، تغيير طبيعة الرد على كل "انتهاك" من غـــزة مثل بالون أو صاروخ بحيث يكون رد غير متناسب وقـــوي جــدا، وأن (غزة = سوريا: مؤسسة الأمن بأكملها "الجيش، الشاباك، الموساد" - سيعملون ضد تعاظم قوة حمـاس كما يفعلون في سوريا).



بالإضافة إلى قطع حالة الاتصال الذي حاولت حمـاس القيام به بين غـــزة والقدس - عدم قبول أي حادثة ترد فيها غــــزة على ما يحدث في القدس، وإعادة تأهيل قطاع غـــزة يكون من خلال مساعدات عربية وبتعزيز دور السلطة - مشروط فقط بحالة الهدوء.



رام الله - دنيا الوطنقال الوزير الإسرائيلي، يوفال شتاينتس: إنه في يوم من الأيام سيتعين علينا احتلال قطاع غزة.وأضاف في تصريح نقله إذاعة (الجيش)، بأننا "تجنبنا الدخول البري في عملية حارس الأسوار كان قرار صائبا في هذه المرحلة".وكانت (القناة 12) الإسرائيلية، نشرت توصيات الجيش لحكومة الاحتلال، بشأن تبني سياسة جديدة تجاه قطاع غـزة بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع.