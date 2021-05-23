مفتي مصر السابق: لسنا في دولة دينية ولا نحتاج لتشدد لعدم مخالفة الشريعة

رام الله - دنيا الوطنأكد مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، علي جمعة، أن مصر ليست دولة دينية ولا حاجة لإقحام مواد وبنود تؤكد وتشدد على عدم مخالفة الشريعة.وأضاف جمعة: "مجلس النواب يدرك مقتضيات الشريعة وأحكامها جيدا، ولو خالف الشريعة فإنه سيصطدم بنقض المحكمة الدستورية العليا لقراراته مباشرة ولا حاجة لإضافة مواد في القوانين تتزود في مسألة الشريعة".ورحب وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، وممثلو الحكومة من وزارات العدل والمالية أعضاء اللجنة بكلمة جمعة خاصة.وتستند فلسفة مشروع القانون إلى أن "المشرع الدستوري أولى اهتماما كبيرا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور، على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونه وفقا لشروط الوقف".