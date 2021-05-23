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الحوثيون يعلنون عن إسقاط طائرة تابعة للتحالف العربي

الحوثيون يعلنون عن إسقاط طائرة تابعة للتحالف العربي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم قوات جماعة "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع عن إسقاط طائرة تجسس مقاتلة تابعة للتحالف العربي فجر اليوم الأحد.

وكتب سريع عبر (تويتر) أن الدفاعات الجوية للحوثيين "تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع CH4 صينية الصنع" تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية.

وأوضح المتحدث أنه "تم تنفيذ عملية استهداف الطائرة بصاروخ أرض جو لم يكشف عنه بعد، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة المرازيق بمحافظة الجوف"،

وأضاف: "نجدد التأكيد على أن أجواء بلدنا ليست للنزهة".

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