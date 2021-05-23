نقابة الأطباء: المصلحة الوطنية تحتم علينا الحفاظ على الوضع القائم حاليا



وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



قال تعالى (وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ) صدق الله العظيم



الزميلات والزملاء الاعزاء



في البدء نترحم على جند الحق الذين استشهدوا ليروا ترابنا المقدس على طريق الحرية وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وفداءً للقدس والمقدسات.



تحية اجلال واكبار لهذا الشعب العظيم الذي سطر اروع الصور، والذي لبى نداء القدس والمقدسات التي هي بوصلتنا الوحيدة وقلبها المسجد الأقصى المبارك هذا القلب النابض الذي صدرنا منه هذا البيان بعد أن اجتمعت فيه نقابة الأطباء - فرع القدس الشريف.



والذين أكدوا في اجتماعهم على ان نقابة الأطباء - مركز القدس ثابتة على المبادئ حريصة كل الحرص على الخط الوطني القويم، والذي كان وما زال نبراس نقابتنا العريقة التي تأسست عام 1944كجمعية طبية تضم حيفا ويافا والكل الفلسطيني وتم إعادة انطلاقتها عام 1954 فنقابتنا باقية ما بقيت القدس.



ونستذكر هنا بداية انطلاقة نقابتنا حيث قام بعض الأطباء الرواد ببناء مقر نقابة الأطباء في القدس وبعد الاحتلال قامت نقابة الأطباء في حينه ضم جميع النقابات للعمل ضمن مبنى النقابة وتم تسميته مجمع النقابات المهنية - مركز القدس ولقد لعب هذا المجمع الدور النضالي الوطني الفلسطيني على كافة الأصعدة فكان المرجعية للوضع الصحي والتربوي وغيرها فقام بالدور المنوط به فكان عنوان العمل الوطني الفلسطيني الحر وفي جميع المراحل كان يضع البصمة الواضحة ونستذكر هنا بيانات القيادة الوطنية الموحدة التي كانت تصدر في الكثير من الأحيان من المجمع وبذلك كان مقر نقابة الأطباء شعلة وعنوان وطني جامع وكان شوكة في حلق الطغاة وعصي على الانكسار.



وفي المقابل فإن هذا المقر هو جزء من العلاقات مع المملكة الأردنية الهاشمية بحكم الوضع السياسي القائم وحتى الآن لم يتم الاقتراب من المقر لأنه ضمن اتفاقيات بين الجانبين بالحفاظ على الوضع القائم فكان هذا الضمانة الوحيدة للحفاظ على العمل النقابي في جميع النقابات وعليه فإن أي قرار بإنشاء نقابة فلسطينية والذي نحلم ونطمح أن يكون ولكنه في الوقت الحالي سينعكس سلبا على الوضع القانوني ليست فقط على نقابة الأطباء بل على جميع النقابات المهنية وسيعطي الاحتلال الفرصة لمنع نشاطنا في المدينة المقدسة بل والسيطرة على المجمع وطردنا منه واننا نعتبر هذا من المحرمات ويجب عدم الاقتراب منه حيث أن المعادلة واضحة وجلية اذا تم إيقاف العمل بنقابة الأطباء - مركز القدس سيؤدي الى المساس بجميع النقابات المهنية في القدس وإغلاق المقر اسوة بغيرنا من النقابات الممنوعة من العمل في القدس وعليه فإن نقابة الأطباء - فرع القدس تؤكد على ما يلي:



1- اننا قلبا وقالبا مع نقابة فلسطينية ولكن على أساس يضمن بقاء العمل النقابي في المدينة المقدسة والوضع السياسي العام لا يسمح بذلك الآن.



2- ان المصلحة الوطنية اليوم تحتم علينا الحفاظ على الوضع القائم حاليا للحفاظ على مجمع النقابات المهنية - مركز القدس.



3- نطالب جميع المؤسسات الوطنية بالوقوف أمام هذا الإجراء الذي لا تحمد عقباه وأثره السلبي على الوضع القانوني لمجمع النقابات في القدس.



4- ومن ناحية ثانية تم الزج ببعض الأسماء ممثلة عن مدينة القدس وبعد مراجعة الاخوة المذكورين كانوا جميعهم مدركين لمخاطر هذه الخطوة واعربوا عن رفضهم القاطع للانخراط بهذا العمل حاليا ويحملون من قام بزج أسمائهم للمسائلة القانونية والعشائرية



5- ان موقف نقابة الأطباء في القدس الشريف رافض لهذه الخطوة بشكل قطعي حاليا الى ان تتم تهيئة الظروف لضمان أن تكون القدس القلب النابض للعمل النقابي.



الى كل من يستطيع التأثير من أكاديميين ومهنيين بمختلف التخصصات، نحن بحاجة الى جهد كل منكم للمساهمة الفاعلة في حماية جميع النقابات المهنية في القدس الشريف.



● وليبقى مجمع النقابات المهنية عنوان من عناوين المدينة المقدسة



● وكما قلنا سابقا لا انتخابات بدون القدس، نقولها اليوم لا نقابة جديدة بدون القدس الشريف



● ومعا وسويا للحفاظ على مؤسساتنا المقدسية





نعم لحق شعبنا في تقرير مصيره وبناء مؤسساته الوطنية المستقلة ولتبقى القدس قلبها النابض



بوصلة الأحرار.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت نقابة الأطباء، اليوم الأحد، بياناً أكدت فيه أن "المصلحة الوطنية اليوم تحتم علينا الحفاظ على الوضع القائم حاليا للحفاظ على مجمع النقابات المهنية - مركز القدس".