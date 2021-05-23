الديك: إسرائيل تتعمد تكريس اقتحامات الأقصى والتضييق على الشيخ جراح عشية زيارة بلينكن

رام الله - دنيا الوطنصرح السفير د. احمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، أن إسرائيل تتعمد تصعيد اعتداءاتها على القدس واقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك وتشديد حصارها على حي الشيخ جراح عشية وصول وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الى المنطقة، في خطوة استباقية يهدف من خلالها الاحتلال الى محاولة فرض الاقتحامات للأقصى وتكريسها وتعميق اجراءاته التهويدية في القدس وجعلها أمراً واقعاً وقائماً لا مكان لنقاشه في جدول اعمال زيارة بلينكن، وبهدف تعكير أجواء المداولات التي سيجريها المسؤول الأمريكي مع الأطراف في المنطقة.وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الحكومة الإسرائيلية لا تضيع اية فرصة لتوتير الأوضاع ووضع العراقيل والعوائق امام اية جهود لتثبيت التهدئة وإعادة احياء عملية السلام.