عكرمة صبري: اقتحام الأقصى محاولة للاحتلال لإثبات عدم هزيمته بغزة

رام الله - دنيا الوطنأكد خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، أن سماح الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى اليوم هو محاولة لإثبات عدم هزيمته في الحرب على قطاع غزة.وقال خلال تصريحات صحفية: "سلطات الاحتلال تريد من خلال هذه الاقتحامات، التي تمت بحراسة قوات كبيرة من الشرطة، إثبات عدم هزيمتها في الحرب التي شنتها على غزة".وحمّل صبري الاحتلال مسؤولية التوتر الذي سينجم عن استئناف الاقتحامات.ولفت إلى أن "هذه الاقتحامات التي حصلت منذ صباح اليوم الأحد تؤكد على أطماع الاحتلال بالمسجد الأقصى".