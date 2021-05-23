"التنمية" بغزة تصدر بياناً بشأن بتوزيع المساعدات على متضرري العدوان

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، اليوم الأحد، بياناً يتعلق بتوزيع المساعدات على متضرري العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:





انطلاقاً من مبدأ المشاركة فإن وزارة التنمية الاجتماعية تُعلم جميع الجمعيات بأنه يتوفر لديها كميات من المساعدات (غير مجهزة على شكل طرود) وذلك لتوزيعها على الأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة ، وعليه فإن أي مؤسسة ترغب في استلام كميات من المساعدات يمكنها اتباع الخطوات التالية :





1- ارسال كتاب موجه لوكيل الوزارة د. غازي حمد طلب تخصيص كمية مع توضيح اسم المفوض بالاستلام .

2- بعد الموافقة على الطلب تقوم الجمعية باستلام الكمية المخصصة من مخازن الوزارة بغزة من خلال المفوض المعتمد بالكتاب مرفق معه ختم الجمعية.





3- تقوم الجمعية بإعداد الطرود وتجهيزها من خلال المواد المستلمة.





4- تقوم الجمعية باختيار اسماء المتضررين المقرر تقديم الطرد لهم بعد فحص الأسماء وفلترتها على البرنامج المحوسب .

5- بعد إتمام عملية التوزيع يتم تحميل أسماء المستفيدين على البرنامج المحوسب ، ويعتبر التحميل بمثابة اقرار من المؤسسة باستلام المواطن المساعدة .





6- تم تحديد كمية المساعدات التي يمكن تسليمها للمؤسسة لتوزيعها على الأسر هي كحد أقصى 500 اسرة ، لذلك وحسب امكانيات الجمعية يجب تحديد العدد المطلوب بالكتاب بحيث لا يتعدى الحد الاقصى .

7- يمكن إرسال الطلبات عبر الإيميل التالي : [email protected]

رام الله - دنيا الوطن