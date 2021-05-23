اللواء دويكات: نطالب حماس بإصدار بيانات رسمية تدين التطاول على أبو عمار

رام الله - دنيا الوطندان المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، التطاول على الرئيس الشهيد ياسر عرفات،واكد دويكات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاحد، أن هذه الافعال تصب في خدمة الاحتلال الذي يريد ضرب الوحدة الوطنية، مطالبا جميع الفصائل بما فيها حركة حماس بإصدار بيانات رسمية تدين تلك الأفعال.وقال: لا يستطيع احد احتكار النضال والمقاومة واتهام الاخرين بأنهم متفرجون، مؤكدا أن الحالة الوطنية التي سادت جميع المناطق ازعجت الاحتلال الذي يسعى لتفتيت الوحدة والقيام بكل ما هو مسيء لشعبنا من خلال عملاء مندسين.وبخصوص متابعة ما جرى من تجاوزات، أكد دويكات أن الأجهزة الأمنية تحقق وستكون لها اجراءات بعيدا عن الانتماءات الحزبية لكشف ملابسات المؤامرة الهادفة لضرب النسيج الوطني.