"التربية" بغزة تقرر إنهاء العام الدراسي الحالي

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، بياناً، حول إنهاء العام الدراسي 2020-2021.





وقررت الوزارة وفق البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنهاء العام الدراسي الحالي 2020-2021 لطلبة الصفوف من الأول حتى الحادي عشر.

تقوم المدارس باستخراج الشهادات المدرسية لنهاية العام الدراسي الحالي وتوزيعها على الطلبة واستلام الكتب المدرسية منهم وذلك يوم الخميس الموافق 03 يونيو 2021.

سوف تعلن الوزارة لاحقاً عن موعد بدء العام الدراسي القادم 2021-2022.

ستتخذ الوزارة مع بدء العام الدراسي القادم الإجراءات اللازمة لتعويض الطلبة عما فاتهم من مهارات ومعارف أساسية.

تتابع الوزارة ترتيب امتحانات الثانوية العامة في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها طلبة غزة خلال العام الدراسي الحالي.





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:





لا تزال وزارة التربية والتعليم العالي في غزة في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر تطورات ومجريات العملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة العدوان الصهيوني الغاشم.





وفي ضوء تقييم الوزارة لواقع العملية التعليمية الحالي، فقد اتضح ما يلي:





•تضرر عشرات المدارس نتيجة العدوان الصهيوني البربري واحتياجها لأعمال صيانة وترميم.





•وجود العديد من المخاطر في محيط كثير من المدارس نتيجة القذائف التي طالت الأماكن المأهولة بالسكان، وكذلك تضرر الشوارع والطرقات المؤدية لهذه المدارس؛ ما يجعل الوصول إليها صعباً.





•هدم وتضرر آلاف الأبنية والشقق السكنية؛ الأمر الذي أدى إلى نزوح الآلاف من السكان إلى أماكن الإيواء، أو الانتقال للسكن عند الأقارب أو بالإيجار، وفقد آلاف الطلبة كتبهم ودفاترهم المدرسية تحت الأنقاض.





•تأثر جموع الطلبة بالعدوان الصهيوني الهمجي، وما صاحبه من قصف متواصل تسبب في استشهاد وجرح المئات من المواطنين غالبيتهم من الطلبة والأطفال والنساء؛ الأمر الذي أدى إلى حالات فزع وهلع وصدمة أثرت سلباً على الحالة النفسية لأبنائنا الطلبة.





•الاستهداف المتعمد للبنية التحتية، وأبراج الكهرباء والذي أدى إلى انقطاع مستمر للتيار الكهربائي والإنترنت مما يحول دون تمكن الطلبة من استكمال دراستهم ومراجعة دروسهم.





•وفي ضوء هذا التقييم ترى الوزارة أنه يتعذر استكمال التعليم الوجاهي أو حتى التعليم عن بُعد أو عقد الامتحانات النهائية وفقاً للمواعيد المحددة سلفاً لنهاية العام الدراسي.

وعليه فقد تقرر ما يلي:





إنهاء العام الدراسي الحالي 2020-2021 لطلبة الصفوف من الأول حتى الحادي عشر.





تقوم المدارس باستخراج الشهادات المدرسية لنهاية العام الدراسي الحالي وتوزيعها على الطلبة واستلام الكتب المدرسية منهم وذلك يوم الخميس الموافق 03 يونيو 2021.





سوف تعلن الوزارة لاحقاً عن موعد بدء العام الدراسي القادم 2021-2022.





ستتخذ الوزارة مع بدء العام الدراسي القادم الإجراءات اللازمة لتعويض الطلبة عما فاتهم من مهارات ومعارف أساسية.





تتابع الوزارة ترتيب امتحانات الثانوية العامة في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها طلبة غزة خلال العام الدراسي الحالي.

رام الله - دنيا الوطن