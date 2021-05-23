شؤون فلسطينية

"الخارجية": لا جديد بشأن سفر طلبتنا الدارسين في الجامعات الروسية

"الخارجية": لا جديد بشأن سفر طلبتنا الدارسين في الجامعات الروسية
رام الله - دنيا الوطن
 قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاحد، أنه لا جديد بخصوص سفر طلبتنا لاستكمال دراستهم في روسيا.

وكان وزير التعليم العالي الروسي فاليري فالكوف، قد أعلن أن الوضع الدراسي المتعلق بالطلاب الأجانب صعب، وذلك لأنهم لم يتمكنوا من العودة إلى مقاعد الدراسة وسيتم تقديم فصول دراسية إضافية لهم.

وأضاف: "ستقوم الجامعات الروسية بتقديم فصول دراسية إضافية لهؤلاء، وقد تم الاتفاق مع الجامعات بهذا الخصوص".

وأعلنت الحكومة الروسية، عن قرار السماح بإعادة دخول الطلاب الأجانب القادمين من الدول ذات الانتشار المنخفض لفيروس كورونا إلى روسيا لمتابعة دراستهم التعليمية والجامعية.

وذكرت صحيفة "إزفستيا"، نقلا عن مصادرها، أن وزارة التعليم الروسية وضعت شروطا تحدد فئة الطلاب القادرين على العودة إلى البلاد لإكمال ومتابعة السنة الدراسية والتعليمية في جامعاتهم الروسية.

وبحسب الوزارة فإن هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" ستقوم بوضع قائمة بالدول التي يمكن لطلابها العودة إلى روسيا كما سيوافق عليها المقر الرئيسي لمكافحة كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتعين على الطلاب الأجانب إبلاغ جامعاتهم ومؤسساتهم التعليمية برغبتهم في العودة قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ العودة.

كما سيطلب من الطلاب الخضوع لاختبار الكشف عن فيروس "كورونا" في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام قبل وصولهم إلى روسيا.

كما سيتعين على الطلاب القادمين إلى روسيا إجراء اختبار كشف لفيروس "كورونا" مرة أخرى وتطبيق العزل الذاتي لفترة معينة قبل العودة إلى مقاعد الدراسة.

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