شاهد: أعضاء مجلس الشورى العُماني يتشحون بالكوفية

















رام الله - دنيا الوطناتشح أعضاء مجلس الشورى العُماني، صباح اليوم الأحد، بالكوفية الفلسطينية، تعبيراً عن دعمهم لنضال الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ورفضهم القاطع لأي مساس بالطابع العربي والإسلامي لمدينة القدس الشريف، والأماكن المقدسة، وخاصة المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة.وتأتي هذه اللفتة الرمزية، في وقت تشهد فيه سلطنة عُمان، موجة تعاطف عارمة، في جميع المستويات الرسمية والشعبية، مع فلسطين وتشهد زخماً كبيراً ومتواصلاً بحجم ونوعية المنشورات المكتوبة ،والمواد المسموعة والمرئية، المبثوثة عبر مختلف الإذاعات والصحف المحلية ، ومنصات التواصل الاجتماعي.