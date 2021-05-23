الفتياني: فتح تسعى مع كل الوطنيين لتمتين الساحة الوطنية أمام العدو

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، على أن فتح ستواصل دفاعها عن المشروع الوطني، مشروع الشعب الفلسطيني، وتسعى مع كل الوطنيين لتمتين الساحة الوطنية أمام هذا العدو الذي لا يرحم أحدا.وأعتبر الفتياني في تصريح للإذاعة الرسمية أن من يتطاولون على الرموز الدينية والوطنية ممن تعبئهم فصائلهم أو مخابرات الاحتلال ستتم محاسبتهم وفضحهم، موجها لهم رسالة مفادها أن يد فتح تستطيع الوصول لمن رهنوا أنفسهم رهن العمالة وعليهم ألا يعتقدوا أن أيامهم في هذا الوطن طويلة وسيسقطون كما غيرهم.وأعرب عن حزنه جراء هذا التطاول من فئة ضالة على الرموز الوطنية لشعبنا، وفي مقدمتها الرئيس الراحل ياسر عرفات، بعد الوحدة التي سطرها شعبنا على امتداد الأرض الفلسطينية في دفاعه عن القدس.