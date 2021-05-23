قرار بالإفراج عن ستة مقدسيين اعتقلوا خلال الهجمة الأخيرة على البلدة القديمة

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن ما تسمى المحكمة المركزية في القدس قررت الإفراج عن ستة مقدسيين جرى اعتقالهم خلال الهجمة المسعورة التي شنتها قوات الاحتلال على البلدة القديمة في القدس مؤخراً، حيث تم اعتقال الشبان عقب شجار نشب بينهم وبين مجموعة من المستوطنين.وبينت الهيئة أن الوحدة القانونية في الهيئة تقدمت باستئناف للمحكمة المركزية للإفراج عن (خمسة شبان من عائلة السلايمة وهم شاهر، ومحمد قاسم، وزياد، ومحمد عماد، ومحمد أحمد وجميعهم من البلدة القديمة في القدس، ومصعب أبو فرحة)، حيث تمت الموافقة عليه للإفراج عنهم جميعاً.