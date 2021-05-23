الخطيب: الإساءة للرموز الدينية والوطنية تهدف لخلق فتنة لحرف شعبنا عن مواجهة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المجلس الوطني عمران الخطيب، إن من يقفون خلف الإساءة للرموز الدينية والوطنية، يهدفون إلى خلق فتنة لحرف شعبنا عن الهدف الاساسي والاستراتيجي وهو مواجهة الاحتلال والدفاع عن القدس والمقدسات.وأضاف الخطيب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاحد، ان الهبة الجماهيرية تجلت من خلال حملة التضامن في كل محافظات الوطن، لافتا إلى انه لا يستطيع اي طرف الادعاء ان النصر لطرف واحد وإنما لكافة مكونات شعبنا ممثلة بمنظمة التحرير، التي تجمع على مقاومة الاحتلال وإقامة الدولة، رغم اختلاف بعض وجهات النظر والمواقف .