(كورونا) بالعالم: نحو 572 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 496 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 167 مليونا ونحو 55 ألف إصابة، تعافى منهم 148 مليونا وما يقارب من 24 الف مريض.وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 571 ألف و930 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,853 حالة وفاة.وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي سجلت تعاني بشدة من سرعة انتشار الفيروس بين السكان واتساع رقعة الجائحة فيها، (3,788 وفاة)، والبرازيل (1,764 وفاة)، وكولومبيا (509 وفيات)، واميركا (468 وفاة)، وروسيا (386 وفاة).وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (243,777 إصابة)، والبرازيل (71,283 إصابة)، والأرجنتين (32,171 إصابة)، واميركا (19,639 إصابة)، وكولومبيا (18,737 إصابة).وخلال الفترة الأخيرة والهند تسجل حصيلة إصابات يومية تعتبر مرتفعة جدآ، لكنها تراجعت مؤخراً عن عتبة الـ300 الف التي كانت تتخطاها سابقاً، كما تسجل حصيلة وفيات مرتفعة جداً كل 24 ساعة، ورغم الوضع الكارثي في الهند إلا أن اميركا ما تزال تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات اجمالية.وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (603,876 وفيات)، والبرازيل (448,291 وفاة)، والهند (299,296 وفاة)، والمكسيك (221,597 وفاة)، وبريطانيا (127,716 وفاة).وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا(33,882,333 إصابة)، والهند (26,530,132 إصابة)، والبرازيل (16,047,439 إصابة)، وفرنسا (5,593,962 إصابة)، وتركيا (5,178,648 إصابة).