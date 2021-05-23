شؤون فلسطينية

"الإسلامية المسيحية": الاحتلال يشعل التوتر بإعادة اقتحام الأقصى المبارك

"الإسلامية المسيحية": الاحتلال يشعل التوتر بإعادة اقتحام الأقصى المبارك
رام الله - دنيا الوطن
الإسلامية المسيحية : الاحتلال يشعل التوتر بإعادة اقتحام الأقصى المبارك

 

اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الأحد الموافق 23/5/2021م اقتحام مجموعات من المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات شرطة الاحتلال، اصرار اسرائيلي متطرف على المساس بحرمة المسجد الاقصى ومصلياته من جهة، واصرار على بث مزيد من التوتر في المسجد المبارك والمدينة المحتلة.

 

وأشار الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى ان اقتحام سوائب المستوطنين صباح اليم للاقصى وبعد  ثلاثة أسابيع من إغلاق ساحات الحرم أمام الاقتحامات عقب الحرب على غزة والهبة الشعبية الفلسطينية في الضفة الغربية والداخل المحتل، هو بمثابة صب الزيت على النار، ولاشعال اجواء التوتر في المدينة وبين المصلين في المسجد، مؤكداً على ان الاقصى المبارك خط احمر يجب على سلطات الاحتلال ان تعي هذه الرسالة جيداً.

وأشارت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن إعادة اقتحام المسجد الأقصى وتدنيس باحاته ومصلياته خطوة بغاية الخطورة، تعكس مدى التطرف الاسرائيلي، والفكر الصهيوني الداعي إلى انتهاك حرمة الأديان والاعتداء على المقدسات ودور العبادة دون اكتراث لحرمة هذه الأماكن الدينية المقدسة وكافة القوانين والأعراف الدولية الداعية لحماية وصون هذه الأماكن.

وأكدت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال تعتدي على كل ما هو مقدس للفلسطينيين بصورة همجية ولا سيما المسجد الأقصى، داعيةً إلى مواصلة الرباط والذود عن المسجد المبارك لإفشال مخططات الاحتلال والتصدي لعدوانه، مشيدةً بجهود المرابطين والمرابطات في المسجد المبارك واللذين بذلوا الغالي والنفيس للدفاع عنه.

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