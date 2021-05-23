شؤون فلسطينية

حسام بدران: نؤكد في حماس على تجسيد معركة "سيف القدس" للوحدة

حسام بدران: نؤكد في حماس على تجسيد معركة "سيف القدس" للوحدة
حسام بدران
رام الله - دنيا الوطن
أصدر حسام بدران، عضو المكتب السياسي في حركة حماس، تصريحاً بشأن الوحدة الوطنية بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال إن معركة "سيف القدس"، هي عنوان للوحدة الوطنية والعمل الفلسطيني المشترك دفاعا عن حقوق شعبنا ومقدساته وأرضه ومواجهة الإجرام الصهيوني بحق شعبنا في كل مكان.

وفيما يلي نص التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

إننا في حركة حماس نؤكد أن معركة سيف القدس التي مرغت أنف الاحتلال في التراب والتي دارت رحاها في ساحات المسجد الأقصى والقدس والضفة الغربية وأرضنا المحتلة عام 1948 وبمشاركة أبناء شعبنا في الشتات وبلغت ذروتها في معركة عسكرية مفتوحة بين فصائل المقاومة كافة وجيش الاحتلال من أرض غزة العزة والصمود وامتزجت فيها دماء شهداء شعبنا في الضفة وغزة والداخل والشتات هي لحظة تاريخية ومهمة في حياة شعبنا تستوجب منا التأكيد على ما يلي:

إن هذه المعركة هي عنوان للوحدة الوطنية والعمل الفلسطيني المشترك دفاعا عن حقوق شعبنا ومقدساته وأرضه ومواجهة الإجرام الصهيوني بحق شعبنا في كل مكان.

إننا مطالبون بتعزيز نسيج الوحدة الوطنية الذي نعول عليه في مواجهة الاحتلال، وندعو الجميع للحفاظ على هذا المنجز الرائع في مواجهة الاحتلال وتعزيزه والتقدم فيه للأمام.

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