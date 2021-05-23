شؤون فلسطينية

طالت 20 مواطناً.. الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

طالت 20 مواطناً.. الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، 20 مواطنا من محافظات الضفة.

وفي القدس، استأنفت جماعات المستوطنين، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اعتدت على المصلين فجرا، واعتقلت ستة بينهم، حارس في "الأقصى"، وموظف في الأوقاف الإسلامية.

وقال شهود عيان، إن عشرات جنود الاحتلال، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين، واعتدوا على المصلين بالضرب المبرح، واعتقلوا أربعة منهم، لم تعرف هوياتهم بعد، إضافة إلى أحد حراس المسجد فادي عليان، وعلي وزوز الذي يعمل في دائرة المخطوطات التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، وهو على رأس عمله، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما اعتقلت قوات الاحتلال أمين سر حركة فتح في القدس، شادي مطور، من حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، والناشط المقدسي فادي مطور، والناشط نور الشلبي.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر أحمد زهران أبو عرب من البلدة القديمة من رام الله، والفتى توفيق محمد شفيق حجير (16 عاما) من قرية دير ابزيع.

ومن نابلس، اعتقلت المواطن براء دويكات من منطقة عسكر البلد، والمواطن ابراهيم دويكات من بلاطة البلد.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة مواطنين من كفر دان وقباطية ويعبد، وهم: المواطن فؤاد نايف كممجي وأبناؤه عماد ومجد وشأس ومحرم، كما اعتقلت الأسير المحرر سيف الدين نزال من قباطية، واعتقلت قوات الاحتلال طارق محمد قبها من يعبد.

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