إسرائيل: العقدة السياسية ما زالت تراوح مكانها والانتخابات الخامسة تقترب





ويرى مراقبون ومحللون سياسيون، ان خيار اجراء الانتخابات الخامسة هو الاحتمال الأكثر واقعية في ظل هذه المعضلة السياسية، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ويسعى لابيد الى سن قانون في (كنيست) يستهدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهوـ والذي بموجبه يحظر ان تسند مهمة تشكيل الحكومة الى شخص متهم بجرائم جنائية.



وأكدت تكتل أحزاب التغيير الليلة المنصرمة أن دعوتها لرئيس (يامينا)، نفتالي بينت لتشكيل حكومة لا تزال قائمة، ويستمر كل طرف في البحث عن منشقين في الطرف الثاني.