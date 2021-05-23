دولي

إسرائيل: العقدة السياسية ما زالت تراوح مكانها والانتخابات الخامسة تقترب

إسرائيل: العقدة السياسية ما زالت تراوح مكانها والانتخابات الخامسة تقترب
بنيامين نتنياهو نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
ما تزال العقدة السياسية في إسرائيل، تراوح مكانها، حيث تبقى أمام رئيس (هناك مستقبل)، يائير لابيد عشرة أيام فقط لتشكيل حكومة، قبل انتهاء كتاب التفويض الممنوح له من قبل الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين. 

وأكدت تكتل أحزاب التغيير الليلة المنصرمة أن دعوتها لرئيس (يامينا)، نفتالي بينت لتشكيل حكومة لا تزال قائمة، ويستمر كل طرف في البحث عن منشقين في الطرف الثاني.

ويرى مراقبون ومحللون سياسيون، ان خيار اجراء الانتخابات الخامسة هو الاحتمال الأكثر واقعية في ظل هذه المعضلة السياسية، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ويسعى لابيد الى سن قانون في (كنيست) يستهدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهوـ والذي بموجبه يحظر ان تسند مهمة تشكيل الحكومة الى شخص متهم بجرائم جنائية.

أخبار ذات صلة

هل يغلق بايدن معتقل غوانتانامو؟

هل يغلق بايدن معتقل غوانتانامو؟

باكستان: مقتل ستة أشخاص وإصابة 14 آخرين إثر انفجار قنبلة بمسيرة مؤيدة لفلسطين

باكستان: مقتل ستة أشخاص وإصابة 14 آخرين إثر انفجار قنبلة بمسيرة مؤيدة لفلسطين

روسيا تسجل 386 وفاة و8.7 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

روسيا تسجل 386 وفاة و8.7 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

قتيلان و8 جرحى بإطلاق نار وسط مينيابوليس الأمريكية

قتيلان و8 جرحى بإطلاق نار وسط مينيابوليس الأمريكية

شاهد: قتيل وأربعة مصابين بعملية طعن في أمستردام

شاهد: قتيل وأربعة مصابين بعملية طعن في أمستردام

نيجيريا: مقتل قائد الجيش في تحطم طائرة شمال البلاد

نيجيريا: مقتل قائد الجيش في تحطم طائرة شمال البلاد

اعتباراً من الأحد.. ألمانيا تصنف بريطانيا &#34;منطقة متحورات&#34; فيروسية

اعتباراً من الأحد.. ألمانيا تصنف بريطانيا "منطقة متحورات" فيروسية

أردوغان: على العالم أن يدرك بأن إسرائيل دولة إرهابية

أردوغان: على العالم أن يدرك بأن إسرائيل دولة إرهابية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رضوان: المقاومة مرّغت أنف الاحتلال وأكدت أن القدس ستبقى عربية إسلامية

رضوان: المقاومة مرّغت أنف الاحتلال وأكدت أن القدس ستبقى عربية إسلامية

كهرباء غزة تصدر بيانًا حول تدني كميات الكهرباء

كهرباء غزة تصدر بيانًا حول تدني كميات الكهرباء

العسومي: البرلمان العربي بانعقاد دائم لمتابعة كل مستجدات القضية الفلسطينية

العسومي: البرلمان العربي بانعقاد دائم لمتابعة كل مستجدات القضية الفلسطينية

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية وكهفا في مسافر يطا جنوب الخليل

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية وكهفا في مسافر يطا جنوب الخليل

الأمير تميم يبحث مع الرئيس عباس آخر مستجدات الساحة الفلسطينية

الأمير تميم يبحث مع الرئيس عباس آخر مستجدات الساحة الفلسطينية

الاحتلال يعيد إغلاق مداخل قرية دير نظام بعد فتحها من المواطنين

الاحتلال يعيد إغلاق مداخل قرية دير نظام بعد فتحها من المواطنين

الإعلام الحكومي: سنشرع بتشكيل مجلس وطني لإعادة إعمار غزة

الإعلام الحكومي: سنشرع بتشكيل مجلس وطني لإعادة إعمار غزة

ماذا جاء خلال لقاء الرئيس عباس بالوفد الأمني المصري؟

ماذا جاء خلال لقاء الرئيس عباس بالوفد الأمني المصري؟

منوعات

ما حقيقة المليون دولار من معمر القذافي لعلي الديك؟

ما حقيقة المليون دولار من معمر القذافي لعلي الديك؟

شاهد كيف احتفلت بلقيس فتحي مع سيف نبيل بـ10 ملايين

شاهد كيف احتفلت بلقيس فتحي مع سيف نبيل بـ10 ملايين

شاهد: عمرو عبدالجليل يتمنى الموت.. ما السبب؟

شاهد: عمرو عبدالجليل يتمنى الموت.. ما السبب؟

رغم الخلاف الحاد.. شاهد كيف هنأت منى السابر ابنتها حلا بيوم ميلادها

رغم الخلاف الحاد.. شاهد كيف هنأت منى السابر ابنتها حلا بيوم ميلادها

شاهد: أحمد العوضي يثير الجدل حول انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

شاهد: أحمد العوضي يثير الجدل حول انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

شاهد: هبة مجدي تصدم جمهورها بملامح ابنتها

شاهد: هبة مجدي تصدم جمهورها بملامح ابنتها

شاهد ماذا علَّق الرئيس السيسي على خبر وفاة سمير غانم

شاهد ماذا علَّق الرئيس السيسي على خبر وفاة سمير غانم

شاهد: ردة فعل أنجلينا جولي الصادمة بعد أن غطى النحل جسدها

شاهد: ردة فعل أنجلينا جولي الصادمة بعد أن غطى النحل جسدها

كيف استطاعت يسرا إقناع زوجها بالمشاركة في &#34;حرب أهلية&#34; ؟

كيف استطاعت يسرا إقناع زوجها بالمشاركة في "حرب أهلية" ؟

شاهد: بلقيس فتحي تثير الجدل بعد رقصها المثير مع البهلوان

شاهد: بلقيس فتحي تثير الجدل بعد رقصها المثير مع البهلوان

عربي

شكري يكشف عن آخر تطورات المصالحة مع قطر

شكري يكشف عن آخر تطورات المصالحة مع قطر

العراق يرحب بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين

العراق يرحب بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين

التحقيقات تكشف &#34;مفاجأة&#34; بشأن مقتحم منبر الحرم المكي

التحقيقات تكشف "مفاجأة" بشأن مقتحم منبر الحرم المكي

مصر تطرح لقاحها الخاص ضد (كورونا) قريبا

مصر تطرح لقاحها الخاص ضد (كورونا) قريبا