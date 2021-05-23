إسرائيل: العقدة السياسية ما زالت تراوح مكانها والانتخابات الخامسة تقترب
ما تزال العقدة السياسية في إسرائيل، تراوح مكانها، حيث تبقى أمام رئيس (هناك مستقبل)، يائير لابيد عشرة أيام فقط لتشكيل حكومة، قبل انتهاء كتاب التفويض الممنوح له من قبل الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين.
وأكدت تكتل أحزاب التغيير الليلة المنصرمة أن دعوتها لرئيس (يامينا)، نفتالي بينت لتشكيل حكومة لا تزال قائمة، ويستمر كل طرف في البحث عن منشقين في الطرف الثاني.
ويرى مراقبون ومحللون سياسيون، ان خيار اجراء الانتخابات الخامسة هو الاحتمال الأكثر واقعية في ظل هذه المعضلة السياسية، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
ويسعى لابيد الى سن قانون في (كنيست) يستهدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهوـ والذي بموجبه يحظر ان تسند مهمة تشكيل الحكومة الى شخص متهم بجرائم جنائية.
ويسعى لابيد الى سن قانون في (كنيست) يستهدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهوـ والذي بموجبه يحظر ان تسند مهمة تشكيل الحكومة الى شخص متهم بجرائم جنائية.
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