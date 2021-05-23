الكشف عن توصيات جيش الاحتلال للحكومة بشأن السياسة الجديدة تجاه قطاع غـزة

نشرت (القناة 12) الإسرائيلية، توصيات الجيش لحكومة الاحتلال، بشأن تبني سياسة جديدة تجاه قطاع غـزة بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع.





وفيما يلي التوصيات الجديدة:





1- تغيير طبيعة الرد على كل "انتهاك" من غـــزة مثل بالون أو صاروخ بحيث يكون رد غير متناسب وقـــوي جــدا.





2- غزة = سوريا: مؤسسة الأمن بأكملها "الجيش، الشاباك، الموساد" - سيعملون ضد تعاظم قوة حمـاس كما يفعلون في سوريا.





3- قطع حالة الاتصال الذي حاولت حمـاس القيام به بين غـــزة والقدس - عدم قبول أي حادثة ترد فيها غــــزة على ما يحدث في القدس.





4- إعادة تأهيل قطاع غـــزة يكون من خلال مساعدات عربية وبتعزيز دور السلطة - مشروط فقط بحالة الهدوء.





5- عودة الأسرى والمفقودين "الإسرائيليين" مطلب رئيسي من وجهة نظر إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطن