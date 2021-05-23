شؤون فلسطينية

حماس تعلق على ظهور السنوار بعد 48 ساعة من انتهاء العدوان على القطاع

حماس تعلق على ظهور السنوار بعد 48 ساعة من انتهاء العدوان على القطاع
ظهور رئيس حماس بالقطاع يحيى السنوار بعد العدوان
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، على ظهور رئيس الحركة بقطاع غزة، يحيى السنوار، بعد 48 ساعة من انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال د.عبد الطيف القانوع، الناطق باسم حركة الحركة، إن "ظهور قائد الحركة في غزة يحيى السنوار متزامناً مع تهديد غانتس رسالة تحدي كبيرة".

وقدَّم السنوار، مساء السبت، العزاء باستشهاد قائد لواء غزّة في كتائب القسام، باسم عيسى، وذلك في أول ظهور له منذ انتهاء العدوان على القطاع.

وظهر السنوار إلى جانب عدد من قيادات حركة حماس، أثناء تجوله في شوارع مدينة غزّة، وهو الظهور الأول له منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير وإعلان اتفاق التهدئة بين فصائل المقاومة والاحتلال.

وكان وزير الجيش الإسرائيليّ، بيني غانتس، قال أول أمس الجمعة: "إن قائد هيئة أركان كتائب عز الدين القسام، محمد الضيف، والسنوار، ما يزالان ضمن أهداف إسرائيل حتّى الآن".

وذكر غانتس في مقابلة مع هيئة البث الرسميّة (كان): "غزة لن تذهب إلى أي مكان، ونحن بالتأكيد لن نذهب إلى أي مكان؛ أعني أن سياسة الردّ للجيش الإسرائيلي سيتمّ تشديدها بشكل أكبر"، مضيفا: "بقدر ما يتحدوننا، سنواصل القتال".

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