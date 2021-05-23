شاهد: مستوطنون يقتحمون الأقصى وشرطة الاحتلال تطرد المصلين

كما منعت شرطة الاحتلال طلبة المدرسة الشرعية في الأقصى من دخول المسجد خلال اقتحامات المستوطنين.

وقال شهود عيان، إن عشرات جنود الاحتلال، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين، واعتدوا على المصلين بالضرب المبرح، واعتقلوا أربعة منهم، لم تعرف هوياتهم بعد، إضافة إلى أحد حراس المسجد فادي عليان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





وأضافوا ان قوات الاحتلال منعت المصلين دون سن 45 عاما من دخول الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب المسجد ودققت في هويات المصلين الداخلين إليه.



