شاهد: مستوطنون يقتحمون الأقصى وشرطة الاحتلال تطرد المصلين
اقتحم مستوطنون صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بعد أن طاردت قوات الاحتلال المصلين المتواجدين داخل باحاته وتجبر عددا منهم على الخروج منها.
كما منعت شرطة الاحتلال طلبة المدرسة الشرعية في الأقصى من دخول المسجد خلال اقتحامات المستوطنين.
وقال شهود عيان، إن عشرات جنود الاحتلال، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين، واعتدوا على المصلين بالضرب المبرح، واعتقلوا أربعة منهم، لم تعرف هوياتهم بعد، إضافة إلى أحد حراس المسجد فادي عليان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضافوا ان قوات الاحتلال منعت المصلين دون سن 45 عاما من دخول الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب المسجد ودققت في هويات المصلين الداخلين إليه.
وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال أخلت محيط المسجد القبلي من المصلين، وانتشرت داخله وفي محيطه من أجل تسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.
ولم يقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ 11 من آيار/مايو الجاري، لدواع أمنية، حيث جرى عدوان إسرائيلي على قطاع غزة استمر 11 يوماً.
التعليقات