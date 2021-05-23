الطقس في فلسطين: ارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 23-15 25-16 27-18 بيت لحم 23-15 25-16 27-18 رام الله والبيرة 22-14 24-15 26-17 طولكرم 24-18 25-18 27-20 نابلس 24-16 26-16 28-18 قلقيلية 24-18 25-18 27-20 جنين 26-17 28-18 30-20 سلفيت 23-15 25-16 27-18 طوباس 27-18 29-19 31-21 روابي 24-16 26-16 28-18 الخليل 22-14 24-15 26-17 غزه 23-19 24-19 26-21 أريحا 32-22 33-23 35-24 خانيونس 23-19 24-19 26-21 الأغوار الشمالية 30-20 31-21 33-22 رفح 24-18 25-18 27-20

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا خاصة في ساعات المساء والليل والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.هذه الليلة: يكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ساعات المساء والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبياً في الأغوار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق حارا نسبياً في الأغوار ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو حارا في معظم المناطق حار جدا في الأغوار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: