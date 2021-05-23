شؤون فلسطينية

أحمد يوسف يتساءل: أين نائب اشتية؟

أحمد يوسف يتساءل: أين نائب اشتية؟
رام الله - دنيا الوطن
تساءل الدكتور أحمد يوسف، القيادي في حركة (حماس)، رئيس معهد بيت الحكمة للدراسات، عن سر غياب، زياد أبو عمرو، نائب رئيس الوزراء.

وقال يوسف، عبر موقع (فيسبوك)، في منشور عنونه بـ "مجرد سؤال بريء لصديق": "د. زياد أبو عمرو؛ نائب رئيس الوزراء في حكومة إشتية، لم نسمع له صوتاً في السلم أو خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، ترى ما الذي بعمله بالضبط من هو في هذا الموقع المتقدم من صناعة القرار؟".


وزياد أبو عمرو، يشغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة الدكتور محمد اشتية، وانتخب عام 2006 عضواً في المجلس التشريعي عن إحدى دوائر مدينة غزة.

المنشور أثار تفاعلاً على صفحة الدكتور يوسف، فكتب صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، معلقاً: "قيادة استقالت من دورها وعجزت عن القيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية والوطنية وان الاوان للتغيير".


وعلق الكاتب والأديب الفلسطيني، يسري الغول، بالقول: "هذا شخص دغمائي نفعي، لم اجد أسوأ منه في تاريخ السياسة الحديثة".


البروفيسور احمد دحلان، أستاذ الجغرافيا السياسية في جامعة الأزهر، قال: "ليس لديه شيئ يقوله أو يقدمه منذ سنوات يا دكتور".


أما الباحث والكاتب، فهمي شراب، كتب معلقاً: "يخاف على وضعه وبرستيجه".


الدكتور نهاد أحمد، فيرى أن ظهور رئيس الوزراء كافٍ للتعبير عن كافة الوزراء قائلاً: "نائب رئيس الوزراء يشغل منصبه حال غياب رئيس الوزراء اي بمعنى ان تصريح رئيس الوزراء هو لسان حاله في حالة وجود رئيس الوزراء.... فلا داعي لهذا الحوار! السؤال التالي أين اعضاء المجلس التشريعي بغزة كتلة التغيير والإصلاح لم نسمع منهم احدا".


وكتب الدكتور عز الدين أبو العيش، طبيب فلسطيني، استشهد ثلاث من بناته في عدوان عام 2008، قائلاً: "لن نسمع له ولا لغيره صوتا، ستسمع عند جمع المحصول وتوزيع الغنائم، ستسمع الشعارات الرنانة، كانوا يعملون من تحت الطاولة، فهم لا يحبون العمل علانية، يعملون بصمت التزاما بالتعاليم الدينية".


الصحفية فاطمة الزهراء العويني، قالت في تعليقها على ما كتب يوسف: "وكان من قبل وزيرا في حكومة فياض فماذا فعل بالأمس ليفعل اليوم!".


أما عبد الحي الصفدي، الذي عرف نفسه بأنه من ضمن من انتخبوا أبو عمرو، قال: "انا واحد من الناس انتخبته لكنه خذل الجميع".


من جانبها ترى نداء شراب، أن غياب أبو عمرو سببه ملف جائحة (كورونا)، قائلةً: "كان ماسك ملف كورونا .. وكورونا مع الحرب توقفت فأكيد ما رح نسمع صوته غير لما تخلص الحرب".

أخبار ذات صلة

رضوان: المقاومة مرّغت أنف الاحتلال وأكدت أن القدس ستبقى عربية إسلامية

رضوان: المقاومة مرّغت أنف الاحتلال وأكدت أن القدس ستبقى عربية إسلامية

كهرباء غزة تصدر بيانًا حول تدني كميات الكهرباء

كهرباء غزة تصدر بيانًا حول تدني كميات الكهرباء

القناة 13: قرار إطالة أمد العملية بغزة كان هدفه محاولة تصفية &#34;محمد الضيف&#34;

القناة 13: قرار إطالة أمد العملية بغزة كان هدفه محاولة تصفية "محمد الضيف"

العسومي: البرلمان العربي بانعقاد دائم لمتابعة كل مستجدات القضية الفلسطينية

العسومي: البرلمان العربي بانعقاد دائم لمتابعة كل مستجدات القضية الفلسطينية

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية وكهفا في مسافر يطا جنوب الخليل

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية وكهفا في مسافر يطا جنوب الخليل

السفير منصور: لا حاجة لبيان من مجلس الأمن لا يدعم شعبنا بعد وقف العدوان

السفير منصور: لا حاجة لبيان من مجلس الأمن لا يدعم شعبنا بعد وقف العدوان

شاهد: أول ظهور للسنوار بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة

شاهد: أول ظهور للسنوار بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة

الأمير تميم يبحث مع الرئيس عباس آخر مستجدات الساحة الفلسطينية

الأمير تميم يبحث مع الرئيس عباس آخر مستجدات الساحة الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رضوان: المقاومة مرّغت أنف الاحتلال وأكدت أن القدس ستبقى عربية إسلامية

رضوان: المقاومة مرّغت أنف الاحتلال وأكدت أن القدس ستبقى عربية إسلامية

العسومي: البرلمان العربي بانعقاد دائم لمتابعة كل مستجدات القضية الفلسطينية

العسومي: البرلمان العربي بانعقاد دائم لمتابعة كل مستجدات القضية الفلسطينية

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية وكهفا في مسافر يطا جنوب الخليل

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية وكهفا في مسافر يطا جنوب الخليل

الاحتلال يعيد إغلاق مداخل قرية دير نظام بعد فتحها من المواطنين

الاحتلال يعيد إغلاق مداخل قرية دير نظام بعد فتحها من المواطنين

وكالة &#34;أسوشيتد برس&#34; تفصل صحفية بسبب تضامنها مع الفلسطينيين

وكالة "أسوشيتد برس" تفصل صحفية بسبب تضامنها مع الفلسطينيين

الحملة الدولية للدفاع عن القدس تصدر بياناً بشأن الاعتداء على الأقصى

الحملة الدولية للدفاع عن القدس تصدر بياناً بشأن الاعتداء على الأقصى

رئيس لجنة القدس بالمجلس الوطني يدين الاعتداء على الشيخ محمد حسين

رئيس لجنة القدس بالمجلس الوطني يدين الاعتداء على الشيخ محمد حسين

&#34;التربية&#34;: حوالي 46 ألف يتقدمون لاختبار التوظيف

"التربية": حوالي 46 ألف يتقدمون لاختبار التوظيف

منوعات

رغم الخلاف الحاد.. شاهد كيف هنأت منى السابر ابنتها حلا بيوم ميلادها

رغم الخلاف الحاد.. شاهد كيف هنأت منى السابر ابنتها حلا بيوم ميلادها

شاهد: أحمد العوضي يثير الجدل حول انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

شاهد: أحمد العوضي يثير الجدل حول انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

شاهد: هبة مجدي تصدم جمهورها بملامح ابنتها

شاهد: هبة مجدي تصدم جمهورها بملامح ابنتها

شاهد ماذا علَّق الرئيس السيسي على خبر وفاة سمير غانم

شاهد ماذا علَّق الرئيس السيسي على خبر وفاة سمير غانم

شاهد: ردة فعل أنجلينا جولي الصادمة بعد أن غطى النحل جسدها

شاهد: ردة فعل أنجلينا جولي الصادمة بعد أن غطى النحل جسدها

كيف استطاعت يسرا إقناع زوجها بالمشاركة في &#34;حرب أهلية&#34; ؟

كيف استطاعت يسرا إقناع زوجها بالمشاركة في "حرب أهلية" ؟

شاهد: بلقيس فتحي تثير الجدل بعد رقصها المثير مع البهلوان

شاهد: بلقيس فتحي تثير الجدل بعد رقصها المثير مع البهلوان

شاهد ماذا علقت إيمي سمير غانم على خبر وفاة والدها

شاهد ماذا علقت إيمي سمير غانم على خبر وفاة والدها

شاهد: شيماء سيف تصدم جمهورها بظهورها الأول بعد أنباء انفصالهما عن زوجها

شاهد: شيماء سيف تصدم جمهورها بظهورها الأول بعد أنباء انفصالهما عن زوجها

بعد وفاته.. هل علمت دلال عبدالعزيز بوفاة سمير غانم ؟

بعد وفاته.. هل علمت دلال عبدالعزيز بوفاة سمير غانم ؟

عربي

شكري يكشف عن آخر تطورات المصالحة مع قطر

شكري يكشف عن آخر تطورات المصالحة مع قطر

العراق يرحب بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين

العراق يرحب بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين

التحقيقات تكشف &#34;مفاجأة&#34; بشأن مقتحم منبر الحرم المكي

التحقيقات تكشف "مفاجأة" بشأن مقتحم منبر الحرم المكي

مصر تطرح لقاحها الخاص ضد (كورونا) قريبا

مصر تطرح لقاحها الخاص ضد (كورونا) قريبا