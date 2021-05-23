شؤون فلسطينية

رضوان: المقاومة مرّغت أنف الاحتلال وأكدت أن القدس ستبقى عربية إسلامية

رضوان: المقاومة مرّغت أنف الاحتلال وأكدت أن القدس ستبقى عربية إسلامية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، على انتصار المقاومة في معركة سيف القدس وهزيمة الاحتلال الذي ارتكب جرائم حرب، وضد الإنسانية، للتغطية على فشله في مواجهة المقاومة.

وقال رضوان، خلال كلمته من أمام منزل الشهيد باسم عيسى، قائد لواء غزة: "إن المقاومة بخير والحمد لله، ومرغت أنف الاحتلال، وأكدت على أن القدس كانت وستبقى عربية إسلامية وهي العاصمة الأبدية لفلسطين وأولى القبلتين وثاني المسجدين ومسرى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي محور الصراع مع الاحتلال الصهيوني، وهي التي وحدت الشعب الفلسطيني والأمة".

وأضاف رضوان: "المقاومة ستبقى السيف والدرع المدافع عن المسجد الأقصى وأهلنا في القدس وحي الشيخ جراح، وهي الطريق الأمثل والأقصر لتحرير فلسطين".

وأكد القيادي في حركة حماس، أن هذا النصر هو لفلسطين والأمة، مقدماً التحية لأرواح الشهداء وعلى رأسهم الشهيد باسم عيسى، قائد لواء غزة، ولكتائب القسام وللمقاومة، وللشعب الفلسطيني، الذي احتضن المقاومة.

وفي السياق، قار رضوان: "إننا ماضون على درب المقاومة والشهداء حتى تحرير فلسطين كل فلسطين، مؤكداً أن هذه اللوحة المشرفة للوحدة الوطنية لأبناء شعبنا في الداخل والخارج، لابد من البناء عليها لتحقيق الوحدة.

ووجه رضوان، التحية للشعوب العربية والإسلامية ولأحرار العالم الذين وقفوا مع شعبنا.


 









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