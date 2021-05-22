شؤون فلسطينية

كهرباء غزة تصدر بيانًا حول تدني كميات الكهرباء

كهرباء غزة تصدر بيانًا حول تدني كميات الكهرباء
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شركة كهرباء غزة، مساء السبت، بيانًا مهمًا بشأن تدني كميات الكهرباء الواصلة لقطاع غزة، مشيرة أنه ولغاية الآن لم يتم إدخال الوقود المخصص لتشكيل محطة الوقود.

وفيما يلي نص البيان:

تتوجه شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بداية لأبناء شعبنا الفلسطيني عامة وقطاع غزة خاصة بتحية إجلال وإكبار على صمودهم وصبرهم ورباطة جأشهم خلال فترة العدوان الغاشم على قطاع غزة، وهي إذ تترحم على شهدائنا الأبرار وتشد على أيادي عائلاتنا الثكلى وأبنائنا الجرحى فإنها تتمنى السلامة التامة للجميع والحفظ من كل شر، وبالاشارة لموضوع هذا البيان فإن الشركة ومن منطلق الشفافية التامة تضع المواطنين والمعنيين في صورة الوضع الحالي للتيار الكهربائي وحالة الخطوط وكمية الكهرباء المتاحة للتوزيع على المحافظات وفق النقاط الآتية:

1- لقد تعرضت شبكة توزيع الكهرباء بما تحتويه من مكونات لدمار واسع النطاق وغير مسبوق تقدر  خسائره بملايين الدولارات، شمل مكونات رئيسية متعددة بما فيها مكونات  أساسية لقرابة ستة خطوط كهرباء ناقلة للتيار من داخل الخط الأخضر باتجاه قطاع غزة تقدر كمية الكهرباء المنقولة عبرها ب (75) ميجاوات، مما تسبب بنقص حاد في امدادات الكهرباء ما زال قائما لحتى الآن.

2-  لغاية الآن لم يتم إدخال الوقود المخصص لتشغيل محطة التوليد من معبر كرم ابو سالم وما زالت المحطة تعمل من خلال شحنات وقود محدودة يتم تأمينها محليا، ويتم بموجبها تشغيل مولدين اثنين بدل ثلاثة بطاقة اجمالية في حدود (40- 45) ميجاوات، مع العلم بأن الكمية المنتجة قبل العدوان كانت تقدر ب(70) ميجاوات.

3- تتوفر للشركة كمية كهرباء تقدر ب (90)ميجاوات من مختلف المصادر، وتتراوح ساعات وصل التيار الكهربائي وفق هذه الكميات المتاحة من (3-4) ساعات مقابل أكثر من 16 ساعة فصل وهو ما يهدد بتدهور خطير محتمل لكثير من القطاعات الحيوية في غزة وخاصة بعد التداعيات والآثار غير المسبوقة التي خلفها العدوان الغاشم.

4- الخطوط الرئيسية الناقلة التي ما زالت متعطلة من داخل الخط الأخضر هي:(خط محافظة رفح ، خطوط مدينة غزة الثلاثة القبة + بغداد+ الشعف،  خطوط محافظة الشمال جباليا + البحر )، علما بأن طواقم الشركة قامت باصلاح جميع الأعطال الخاصة بتلك الخطوط من جانب قطاع غزة.

5- تحذر الشركة من مغبة استمرار تعطل الخطوط وتأثير انقطاعها على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وخاصة قطاع الصحة بما يحتويه من أقسام حساسة وقطاع المياه وقطاع الصرف الصحي والخدمات.

6 - تدعو الشركة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل العاجل والفوري من أجل ادخال الوقود عبر معبر كرم أبو سالم بالكميات التي تسمح بتشغيل المحطة بكامل قدرتها، بالإضافة إلى إصلاح الخطوط الإسرائيلية المتعطلة من داخل الخط الأخضر، خاصة وأن الوضع الانساني يتفاقم يوميا وحجم المعاناة كبير جدًا.

أخبار ذات صلة

القناة 13: قرار إطالة أمد العملية بغزة كان هدفه محاولة تصفية &#34;محمد الضيف&#34;

القناة 13: قرار إطالة أمد العملية بغزة كان هدفه محاولة تصفية "محمد الضيف"

العسومي: البرلمان العربي بانعقاد دائم لمتابعة كل مستجدات القضية الفلسطينية

العسومي: البرلمان العربي بانعقاد دائم لمتابعة كل مستجدات القضية الفلسطينية

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية وكهفا في مسافر يطا جنوب الخليل

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية وكهفا في مسافر يطا جنوب الخليل

السفير منصور: لا حاجة لبيان من مجلس الأمن لا يدعم شعبنا بعد وقف العدوان

السفير منصور: لا حاجة لبيان من مجلس الأمن لا يدعم شعبنا بعد وقف العدوان

شاهد: أول ظهور للسنوار بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة

شاهد: أول ظهور للسنوار بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة

الأمير تميم يبحث مع الرئيس عباس آخر مستجدات الساحة الفلسطينية

الأمير تميم يبحث مع الرئيس عباس آخر مستجدات الساحة الفلسطينية

الاحتلال يعيد إغلاق مداخل قرية دير نظام بعد فتحها من المواطنين

الاحتلال يعيد إغلاق مداخل قرية دير نظام بعد فتحها من المواطنين

ادارة (فيسبوك) تعتذر لرئيس الوزراء محمد اشتية

ادارة (فيسبوك) تعتذر لرئيس الوزراء محمد اشتية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العسومي: البرلمان العربي بانعقاد دائم لمتابعة كل مستجدات القضية الفلسطينية

العسومي: البرلمان العربي بانعقاد دائم لمتابعة كل مستجدات القضية الفلسطينية

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية وكهفا في مسافر يطا جنوب الخليل

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية وكهفا في مسافر يطا جنوب الخليل

الاحتلال يعيد إغلاق مداخل قرية دير نظام بعد فتحها من المواطنين

الاحتلال يعيد إغلاق مداخل قرية دير نظام بعد فتحها من المواطنين

وكالة &#34;أسوشيتد برس&#34; تفصل صحفية بسبب تضامنها مع الفلسطينيين

وكالة "أسوشيتد برس" تفصل صحفية بسبب تضامنها مع الفلسطينيين

الحملة الدولية للدفاع عن القدس تصدر بياناً بشأن الاعتداء على الأقصى

الحملة الدولية للدفاع عن القدس تصدر بياناً بشأن الاعتداء على الأقصى

رئيس لجنة القدس بالمجلس الوطني يدين الاعتداء على الشيخ محمد حسين

رئيس لجنة القدس بالمجلس الوطني يدين الاعتداء على الشيخ محمد حسين

&#34;التربية&#34;: حوالي 46 ألف يتقدمون لاختبار التوظيف

"التربية": حوالي 46 ألف يتقدمون لاختبار التوظيف

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وأمير دولة الكويت

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وأمير دولة الكويت

منوعات

رغم الخلاف الحاد.. شاهد كيف هنأت منى السابر ابنتها حلا بيوم ميلادها

رغم الخلاف الحاد.. شاهد كيف هنأت منى السابر ابنتها حلا بيوم ميلادها

شاهد: أحمد العوضي يثير الجدل حول انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

شاهد: أحمد العوضي يثير الجدل حول انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

شاهد: هبة مجدي تصدم جمهورها بملامح ابنتها

شاهد: هبة مجدي تصدم جمهورها بملامح ابنتها

شاهد ماذا علَّق الرئيس السيسي على خبر وفاة سمير غانم

شاهد ماذا علَّق الرئيس السيسي على خبر وفاة سمير غانم

شاهد: ردة فعل أنجلينا جولي الصادمة بعد أن غطى النحل جسدها

شاهد: ردة فعل أنجلينا جولي الصادمة بعد أن غطى النحل جسدها

كيف استطاعت يسرا إقناع زوجها بالمشاركة في &#34;حرب أهلية&#34; ؟

كيف استطاعت يسرا إقناع زوجها بالمشاركة في "حرب أهلية" ؟

شاهد: بلقيس فتحي تثير الجدل بعد رقصها المثير مع البهلوان

شاهد: بلقيس فتحي تثير الجدل بعد رقصها المثير مع البهلوان

شاهد ماذا علقت إيمي سمير غانم على خبر وفاة والدها

شاهد ماذا علقت إيمي سمير غانم على خبر وفاة والدها

شاهد: شيماء سيف تصدم جمهورها بظهورها الأول بعد أنباء انفصالهما عن زوجها

شاهد: شيماء سيف تصدم جمهورها بظهورها الأول بعد أنباء انفصالهما عن زوجها

بعد وفاته.. هل علمت دلال عبدالعزيز بوفاة سمير غانم ؟

بعد وفاته.. هل علمت دلال عبدالعزيز بوفاة سمير غانم ؟

عربي

شكري يكشف عن آخر تطورات المصالحة مع قطر

شكري يكشف عن آخر تطورات المصالحة مع قطر

العراق يرحب بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين

العراق يرحب بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين

التحقيقات تكشف &#34;مفاجأة&#34; بشأن مقتحم منبر الحرم المكي

التحقيقات تكشف "مفاجأة" بشأن مقتحم منبر الحرم المكي

مصر تطرح لقاحها الخاص ضد (كورونا) قريبا

مصر تطرح لقاحها الخاص ضد (كورونا) قريبا