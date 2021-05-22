شؤون فلسطينية

السفير منصور: لا حاجة لبيان من مجلس الأمن لا يدعم شعبنا بعد وقف العدوان

السفير منصور: لا حاجة لبيان من مجلس الأمن لا يدعم شعبنا بعد وقف العدوان
رياض منصور
رام الله - دنيا الوطن
قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور: اننا لم نر حاجه لبيان من مجلس الأمن بعد وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، لا يدعم أهلنا في الأقصى والحرم الشريف والشيخ جراح والقدس وبقية الأرض المحتلة، ولكن أصدقاء كثر في المجلس أرادوا أي شيء، ولكنا أصرينا ألا يكون هناك أي شيء مؤذي لقضيتنا وقواها.

بدوره، رحب أعضاء مجلس الأمن بالإعلان عن وقف إطلاق النار اعتبارا من 21 أيار، وأقروا بالدور المهم الذي لعبته مصر ودول المنطقة الأخرى والأمم المتحدة واللجنة الرباعية للشرق الأوسط وشركاء دوليون آخرون في هذا الصدد، وطالبوا مجلس الأمن بالالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيانهم، اليوم السبت، عن حزنهم على الخسائر في أرواح المدنيين.

وشددوا على الحاجة العاجلة إلى تقديم مساعدات إنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما في غزة، وأيدوا دعوة الأمين العام للمجتمع الدولي للعمل مع الأمم المتحدة على تطوير حزمة متكاملة وقوية من الدعم، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإعادة الإعمار والتعافي السريع والمستدام.

وأكد أعضاء مجلس الأمن الضرورة الملحة لاستعادة الهدوء بالكامل، وأهمية تحقيق سلام شامل على أساس رؤية منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، فلسطين واسرائيل جنبا إلى جنب في سلام وسلام وأمن، وحدود معترف بها.

أخبار ذات صلة

القناة 13: قرار إطالة أمد العملية بغزة كان هدفه محاولة تصفية &#34;محمد الضيف&#34;

القناة 13: قرار إطالة أمد العملية بغزة كان هدفه محاولة تصفية "محمد الضيف"

العسومي: البرلمان العربي بانعقاد دائم لمتابعة كل مستجدات القضية الفلسطينية

العسومي: البرلمان العربي بانعقاد دائم لمتابعة كل مستجدات القضية الفلسطينية

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية وكهفا في مسافر يطا جنوب الخليل

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية وكهفا في مسافر يطا جنوب الخليل

شاهد: أول ظهور للسنوار بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة

شاهد: أول ظهور للسنوار بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة

الأمير تميم يبحث مع الرئيس عباس آخر مستجدات الساحة الفلسطينية

الأمير تميم يبحث مع الرئيس عباس آخر مستجدات الساحة الفلسطينية

الاحتلال يعيد إغلاق مداخل قرية دير نظام بعد فتحها من المواطنين

الاحتلال يعيد إغلاق مداخل قرية دير نظام بعد فتحها من المواطنين

ادارة (فيسبوك) تعتذر لرئيس الوزراء محمد اشتية

ادارة (فيسبوك) تعتذر لرئيس الوزراء محمد اشتية

الإعلام الحكومي: سنشرع بتشكيل مجلس وطني لإعادة إعمار غزة

الإعلام الحكومي: سنشرع بتشكيل مجلس وطني لإعادة إعمار غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العسومي: البرلمان العربي بانعقاد دائم لمتابعة كل مستجدات القضية الفلسطينية

العسومي: البرلمان العربي بانعقاد دائم لمتابعة كل مستجدات القضية الفلسطينية

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية وكهفا في مسافر يطا جنوب الخليل

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية وكهفا في مسافر يطا جنوب الخليل

الاحتلال يعيد إغلاق مداخل قرية دير نظام بعد فتحها من المواطنين

الاحتلال يعيد إغلاق مداخل قرية دير نظام بعد فتحها من المواطنين

وكالة &#34;أسوشيتد برس&#34; تفصل صحفية بسبب تضامنها مع الفلسطينيين

وكالة "أسوشيتد برس" تفصل صحفية بسبب تضامنها مع الفلسطينيين

الحملة الدولية للدفاع عن القدس تصدر بياناً بشأن الاعتداء على الأقصى

الحملة الدولية للدفاع عن القدس تصدر بياناً بشأن الاعتداء على الأقصى

رئيس لجنة القدس بالمجلس الوطني يدين الاعتداء على الشيخ محمد حسين

رئيس لجنة القدس بالمجلس الوطني يدين الاعتداء على الشيخ محمد حسين

&#34;التربية&#34;: حوالي 46 ألف يتقدمون لاختبار التوظيف

"التربية": حوالي 46 ألف يتقدمون لاختبار التوظيف

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وأمير دولة الكويت

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وأمير دولة الكويت

منوعات

رغم الخلاف الحاد.. شاهد كيف هنأت منى السابر ابنتها حلا بيوم ميلادها

رغم الخلاف الحاد.. شاهد كيف هنأت منى السابر ابنتها حلا بيوم ميلادها

شاهد: أحمد العوضي يثير الجدل حول انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

شاهد: أحمد العوضي يثير الجدل حول انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

شاهد: هبة مجدي تصدم جمهورها بملامح ابنتها

شاهد: هبة مجدي تصدم جمهورها بملامح ابنتها

شاهد ماذا علَّق الرئيس السيسي على خبر وفاة سمير غانم

شاهد ماذا علَّق الرئيس السيسي على خبر وفاة سمير غانم

شاهد: ردة فعل أنجلينا جولي الصادمة بعد أن غطى النحل جسدها

شاهد: ردة فعل أنجلينا جولي الصادمة بعد أن غطى النحل جسدها

كيف استطاعت يسرا إقناع زوجها بالمشاركة في &#34;حرب أهلية&#34; ؟

كيف استطاعت يسرا إقناع زوجها بالمشاركة في "حرب أهلية" ؟

شاهد: بلقيس فتحي تثير الجدل بعد رقصها المثير مع البهلوان

شاهد: بلقيس فتحي تثير الجدل بعد رقصها المثير مع البهلوان

شاهد ماذا علقت إيمي سمير غانم على خبر وفاة والدها

شاهد ماذا علقت إيمي سمير غانم على خبر وفاة والدها

شاهد: شيماء سيف تصدم جمهورها بظهورها الأول بعد أنباء انفصالهما عن زوجها

شاهد: شيماء سيف تصدم جمهورها بظهورها الأول بعد أنباء انفصالهما عن زوجها

بعد وفاته.. هل علمت دلال عبدالعزيز بوفاة سمير غانم ؟

بعد وفاته.. هل علمت دلال عبدالعزيز بوفاة سمير غانم ؟

عربي

شكري يكشف عن آخر تطورات المصالحة مع قطر

شكري يكشف عن آخر تطورات المصالحة مع قطر

العراق يرحب بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين

العراق يرحب بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين

التحقيقات تكشف &#34;مفاجأة&#34; بشأن مقتحم منبر الحرم المكي

التحقيقات تكشف "مفاجأة" بشأن مقتحم منبر الحرم المكي

مصر تطرح لقاحها الخاص ضد (كورونا) قريبا

مصر تطرح لقاحها الخاص ضد (كورونا) قريبا