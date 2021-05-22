الاحتلال يعيد إغلاق مداخل قرية دير نظام بعد فتحها من المواطنين

رام الله - دنيا الوطنأعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إغلاق طريق قرية دير نظام شمال مدينة رام الله بعد أن قام المواطنون بفتحها.وأحضرت قوات الاحتلال أحضرت جرافات وقامت بإعادة إغلاق قرية دير نظام بالكامل لعزلها عن محيطها، حيث يحتاج سكانها لسلوك طريق يتجاوز طولها 7 كيلو مترات ليصلوا إلى داخل القرية بعد إغلاق مداخلها الواقع على الشارع الرئيس.وكان شبان من القرية نجحوا في إعادة فتح الطرق باستخدام أدوات بسيطة خاصة بالحفر لتسهيل حركة المواطنين والدخول بشكل سريع للقرية، لكن الاحتلال عاد بعد عدة ساعات وأغلق المداخل التي تم فتحها.