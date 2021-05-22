ادارة (فيسبوك) تعتذر لرئيس الوزراء محمد اشتية

رام الله - دنيا الوطناعتذر مسؤولون تنفيذيون كبار في موقع (فيسبوك) لرئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال اجتماع افتراضي جمعهم معه، بشأن شكاوى تلقاها الموقع حول حجبه منشورات فلسطينية تناولت جرائم الاحتلال الإسرائيلي.ووفق ما نقلت صحيفة (التايم)، عن رئيس البعثة الفلسطينية في لندن، السفير حسام زملط، فقد غادر المسؤولون الفلسطينيون اجتماعهم بعد أن أخذوا انطباعا بأن فيسبوك اعترف بوجود "مشكلة كامنة في خوارزمياته"، وأن فريق الموقع وعد بمعالجتها.ووفقا لزملط، فإن فريق (فيسبوك) الذي قاده نائب رئيس الشركة للشؤون العالمية، نيك كليغ، أقر بأن الموقع قام بشكل غير دقيق بتصنيف بعض الكلمات شائعة الاستخدام بين الفلسطينيين، كـ"شهيد" و"مقاومة" على أنها تحريض لممارسة العنف.وأكد زملط أن المسؤولين في (فيسبوك) "وعدوا بأنهم سيعيدون النظر وسيعيدون تقييم نظام عملهم".