الإعلام الحكومي: سنشرع بتشكيل مجلس وطني لإعادة إعمار غزة

رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، عن وجود توافق وطني على تشكيل مجلس وطني لإعادة إعمار غزة.وقال معروف خلال مؤتمر صحفي عقده وسط مدينة غزة: "تم خلال الأيام الماضية التواصل مع العديد من مكونات مجتمعنا والتوافق على تشكيل مجلس وطني لإعادة الإعمار".وأكد أن المجلس يتكون من الحكومة والقطاع الأهلي والخاص وبعض الشخصيات الوطنية، بحيث يتولى الإشراف على عملية إعادة الإعمار بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة داخل وخارج قطاع غزة".ودعا معروف إلى تكثيف جهود تقديم العون والمساعدة وتوفير متطلبات إعادة الإعمار وتعويض الأضرار، وضرورة توفير المبالغ اللازمة ضمن خطة الانعاش المبكر والاستجابة السريعة، بشكل عاجل.