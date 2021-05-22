شؤون فلسطينية

ماذا جاء خلال لقاء الرئيس عباس بالوفد الأمني المصري؟

ماذا جاء خلال لقاء الرئيس عباس بالوفد الأمني المصري؟
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الوفد الأمني المصري، حيث أطلعه على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة والقدس والضفة، وكذلك تنسيق الجهود الساعية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والموضوعات المتعلقة بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأعرب الرئيس، عن شكره للرئيس السيسي، لما تبذله مصر الشقيقة من جهود لتهدئة الأوضاع وإعمار قطاع غزة، والعودة للمسار السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن ارض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

ونقل الوفد، تحيات رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، للرئيس وللشعب الفلسطيني.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

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