الأمن الداخلي بغزة: نحذر من تناقل أي معلومات تخص المقاومة وعناصرها وتحركاتها

رام الله - دنيا الوطنأكد جهاز الامن الداخلي الفلسطيني، أن أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي ومخابراته تعمدت عقب العدوان، إلى تكثيف جهودها الاستخبارية في جمع المعلومات عن المقاومة وتحركات، في إطار تحديث بنك أهدافها.وأهاب جهاز الامن الداخلي، في تصريح له، اليوم السبت،بجميع المواطنين لرفع مستوى الوعي الأمني، محذراً في الوقت ذاته من تناقل المعلومات والخوض في أحاديث لا داعي لها متعلقة بما جرى خلال العدوان، وخصوصاً حول الأماكن والمواقع التي تعرضت للقصف والاستهداف، أو أية معلومات تخص المقاومة وعناصرها وتحركاتها، سواء كان ذلك شفهياً أو عبر الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي؛ كي لا يكون هناك مساهمة بخدمة الاحتلال، بسحب ما جاء على موقع وزارة الداخلية الالكتروني.وحذر الجهاز، المواطنين من الإدلاء بأية معلومات لجهات مشبوهة تنتحل صفة جمعيات أو مؤسسات إغاثية، لافتا إلى أنه في حال الاشتباه بأية تصرفات غير طبيعية، المبادرة بإبلاغ الجهات المختصة عبر الرقم الوطني للعمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني (109).