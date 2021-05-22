"التربية": حوالي 46 ألف يتقدمون لاختبار التوظيف

رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، اختبار المتقدمين للوظائف التعليمية والمهنية للعام 2021-2022، إذ بلغ عدد المتقدمين نحو 46 ألف متقدم ومتقدمة؛ موزعين على (66) تخصصا مختلفا.وقال الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير، مدير عام الامتحانات في الوزارة محمد عواد، إن مجريات سير الاختبار تمت وفق ما هو مخطط له بما يتفق ومتطلبات البروتوكول الصحي، معبرا في الوقت ذاته عن شكره لكافة الطواقم واللجان التي أسهمت في الإعداد والتحضير لهذا الاختبار الوطني، متمنيا لكافة المتقدمين التوفيق.وأكد الوكيل المساعد في ديوان الموظفين العام فتحي خضر، تكاتف جهود ديوان الموظفين مع الوزارة من خلال التعاون في عقد هذا الاختبار سنويا، مشددا على أهمية الاختبار الذي يعقد ضمن محددات ومعايير تحتكم لمبادئ النزاهة والشفافية والعدالة.