شؤون فلسطينية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وأمير دولة الكويت

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وأمير دولة الكويت
رام الله - دنيا الوطن
تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

واطلع الرئيس عباس، أمير الكويت، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والاتصالات التي تجريها القيادة الفلسطينية مع الإدارة الأميركية والأمم المتحدة، والأطراف العربية والدولية للمساهمة في إنشاء برنامج إعادة إعمار قطاع غزة ومساعدة أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

بدوره، أكد أمير الكويت، مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأشار إلى أن الكويت ستبقى تقف دوما أميرا وحكومة وشعبا إلى جانب الحق الفلسطيني ودعمه في السراء والضراء، ونصرة قضية القدس ومقدساتها في كل مكان.

وشكر الرئيس، أمير الكويت على مواقف بلاده المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ونصرة شعبنا، معربا عن تقدير فلسطين قيادة وشعبا، لمواقف القيادة الكويتية وشعب الكويت الأصيل والشامخ تجاه فلسطين وقضيتها العادلة.

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