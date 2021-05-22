نقابة المحامين: نستنكر الإساءة لمفتي فلسطين وندعو لمزيد من الوحدة ونبذ الفرقة

رام الله - دنيا الوطنحيت نقابة المحامين الفلسطينيين الحالة الجماهيرية المشرفة والمقاومة الباسلة الممتدة طيلة الأيام السابقة نصرة للقدس والمقدسات.وأكدت أن هذه الحالة الوطنية النوعية التي عبر عنها شعبنا في كافة أماكن تواجده في القدس والداخل وغزة والضفة وتمسكه بهويته الفلسطينية بعد كل محاولات القمع والتجهيل والتهويد قد شكل صفعة للمشروع الاستعماري الذي تقوم عليه قوة الاحتلال العسكري وأعوانه من المطبعين الأذلاء، وأشارت الى أنغزة العزة كانت دوما سباقة في التضحية وتقديم الشهداء والجرحى.وشددت نقابة المحامين على أهمية البناء والمراكمة على هذا الإنجاز العظيم واستغلال المعطيات القائمة وحالة الوحدة السائدة من أجل استكمال بناء الاستراتيجية النضالية الوحدوية المطلوبة وصولا الى زوال الاحتلال.وفي سياق متصل تؤكد نقابة المحامين بأن أحد مقومات نجاح الحالة الجماهيرية الوطنية القائمة هو وحدة شعبنا وحفاظنا على أدبيات الاختلاف، وبناءً عليه نرى لزاما علينا جميعا نبذ اية عوامل تؤدي للفتنة والفرقة وخصوصا بعد حادثة الامسفي المسجد الأقصى، اذ تستنكر نقابة المحامين الفلسطينيين هذه الحادثة والاعتداء الآثم الذي تعرض له مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين يوم أمس خلال القائه خُطبة الجمعة من على منبر صلاح الدين الأيوبي في حراب المسجد الأقصى المبارك، لا سيما أن سماحة الشيخ محمد حسين شخصية وطنيةمقدسية كرس حياته في خدمة المسجد الأقصى وخاض بالأمس القريب بشرف مع أبناء شعبه في القدس معركة إسقاط البوابات الإلكترونية داخل المسجد الأقصى، وكان دوما في خط الدفاع الأول لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وكافةالانتهاكات والتعديات في مدينة القدس.وتوجه لأبناء شعبنا بضرورة نبذ الفتنة ورفض نشر الفوضى داخل الأماكن الدينية والمقدسات لان هذه التصرفات لا تخدم الا الاحتلال ومصالحه.