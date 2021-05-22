دولي

باكستان: مقتل ستة أشخاص وإصابة 14 آخرين إثر انفجار قنبلة بمسيرة مؤيدة لفلسطين

باكستان: مقتل ستة أشخاص وإصابة 14 آخرين إثر انفجار قنبلة بمسيرة مؤيدة لفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قتل ستة أشخاص وأصيب 14 آخرون جراء انفجار قنبلة في مسيرة مؤيدة لفلسطين، أمس الجمعة، جنوب غربي باكستان.

وبحسب (رويترز)، فقد أسفر انفجار قنبلة خلال إحدى المسيرات المؤيدة لفلسطين، جنوب غربي باكستان، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

المسيرة جاءت ضمن عدد من المسيرات التي شارك فيها عشرات الآلاف من الباكستانيين دعما للفلسطينيين أمس الجمعة، في عدد من المدن في أنحاء البلاد من بينها إسلام آباد وكراتشي.

ورفع المشاركون في المسيرات أعلام فلسطين، ولافتات مكتوب عليها "اتحدوا لتحرير فلسطين" و"قاطعوا إسرائيل".

وخلال المسيرات التي نظم الكثير منها جماعات إسلامية، أحرق المحتجون في مدينة بيشاور العلم الإسرائيلي.

من جهته قال جعفر خان، قائد شرطة محلي، لـ"رويترز"، إن انفجار القنبلة، وقع في مدينة بإقليم بلوخستان قرب الحدود الأفغانية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

ومنعت الشرطة في كراتشي مسيرة نظمتها الجماعة الإسلامية عندما تسبب المحتجون، الذين حاولوا الوصول للقنصلية الأمريكية في المدينة الساحلية، في تعطيل كبير لحركة المرور.

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بمسيرات الجمعة، وقال إن الرأي العام الدولي بدأ يميل لصالح الفلسطينيين، فيما قالت وزارة الخارجية في تغريدة لها، إن باكستان لا تزال تعتقد أن السلام في الشرق الأوسط معلق على تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للاستمرار بجانب إسرائيل.

وكانت هدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة بعد مواجهات استمرت 11 يوما.

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