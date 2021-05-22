أبو بكر يدين الاعتداء الآثم الذي تعرض له المفتي محمد حسين

رام الله - دنيا الوطنأدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، اليوم الجمعة، الاعتداء الآثم والمرفوض الذي تعرض له المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وعضو المجلس الاستشاري لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الشيخ محمد حسين، اليوم داخل المسجد الأقصى المبارك أثناء صلاة الجمعة.وقال أبو بكر، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاعتداء على قامة دينية ووطنية كشخص المفتي أمر مستهجن ومدان بكل المقاييس.وأضاف، "فضيلة المفتي عالم شرعي يحظى بالمحبة والتقدير، ويقف رأس حربة في الدفاع عن الحرم القدسي الشريف والأسرى والوطن وتشهد له كافة شرائح شعبنا الفلسطيني خاصة في مدينة القدس دوره الهام في كل قضايانا الوطنية والدينية، داعيا شعبنا وقواه الوطنية إلى نبذ الخلاف وتوحيد الصفوف، والعمل معا من أجل القدس عاصمة الأبدية".