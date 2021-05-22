شؤون فلسطينية

ياغي يحذر من انتشار الأمراض المعدية وفيروس (كورونا) في مراكز الايواء

ياغي يحذر من انتشار الأمراض المعدية وفيروس (كورونا) في مراكز الايواء
رام الله - دنيا الوطن
قال د. عائد ياغي مدير الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة ان قطاع غزة يعيش كارثة انسانية بسبب العدوان المستمر علي القطاع غزة، وارتفاع عدد الشهداء الى 232 شهيد بالاضافة الى اكثر من 1900 جريح، ولجوء اكثر من 50 الف شخص الى مراكز الايواء وشلل مرافق الحياة نتيجة لهذا العدوان وتأثر الخدمات المختلفة التي تقدم للمواطنين، وكذلك اغلاق العديد من مراكز الرعاية الصحية الاولية نتيجة لعدم مقدرة الطواقم الطبية الوصول لاماكن عملهم بسبب استمرار القصف في جميع مناطق قطاع غزة.

وأشار إلى أن الإغاثة الطبية قامت بتسيير العديد من الطواقم الطبية الميدانية الي مراكز الايواء والتي تشرف عليها وكالة الغوث في المدارس المختلفة في محافظتي غزة وشمال غزة وتقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية لهم للتخفيف من معاناتهم اليومية في هذه المراكز في ظل تقاعس وكالة الغوث عن تحمل مسئولياتها الكاملة في توفير الحماية والاحتياجات الانسانية لعشرات الالاف من الفلسطينيين الذين لجأوا الى مراكز الايواء والذي يعيشون في ظل ظروف صحية وانسانية صعبة..

وحذر د. ياغي اثناء زيارته لمركز الايواء في مدرسة خليفة بن زايد في شمال غزة حيث يتواجد اكثر من 5000 شخص في هذا المركز منذ 7 أيام من انتشار للامراض المعدية والنزلات المعوية لدى الاطفال والامراض الجلدية والتخوف من موجة جديدة لفيروس كورونا في ظل الازدحام الشديد الذي لاحظه خلال زيارته الميدانية في مراكز الايواء وغياب وسائل الحماية الشخصية ومواد التنظيف.

وناشد د. ياغي المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية العمل وبشكل عاجل لوقف العدوان على قطاع غزة والعمل على توفير ممر انساني آمن للمساعدات والطواقم التي تعمل في المجال الاغاثي والانساني وتوفير الادوية و مستلزمات الحماية الشخصية.

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