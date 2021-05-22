روسيا تسجل 386 وفاة و8.7 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

رام الله - دنيا الوطنتراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في روسيا مجددا إلى زهاء 8.7 ألف إصابة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن تسجيلها 8709 إصابات جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 8937 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة (2653 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 386 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه (كورونا) (مقابل 389 وفاة أمس)، فيما تماثل 9345 مريضا للشفاء.وسجل في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و992554 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 118125 حالة وفاة و263964 حالة شفاء وأربعة ملايين و610465 حالة نشطة.وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 135.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ(كورونا)، 334 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.