عياش يشيد بدور الكويت عن بدء انطلاق حملة إغاثة لصالح شعبنا الفلسطيني





واعتبر بأن "الحملة تأتي في إطار التزام دولة الكويت بمناصرة ودعم شعبنا ، والوقوف بجانبه"، مشيرا إلى أنها "جاءت بتوجيهات من مجلس الوزراء الكويتي".



كما أشاد عياش بدور سفير دوله الكويت فى رومانيا طلال الهاجرى فى دعم القضية الفلسطينية ومساعدة الجاليات العربية والاسلامية فى مختلف الميادين



وتمنى عياش أن يعم الخير والسلام على دوله الكويت اميرا وشعبا وحكومة.





ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الى تحمل المسؤولية المشتركة في إغاثة الشعب الفلسطيني.









وكانت الكويت قد أعلنت ، يوم أمس الجمعة، بدء انطلاق حملة إغاثة شعبية عاجلة لصالح الشعب الفلسطيني، تستمر شهراً وتسعى لجمع 100 مليون دولار، وسط دعوات للمشاركة فيها.









وأطلقت الحملة بحضور الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية هناء الهاجري، ومساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح، والسفير الفلسطيني في الكويت رامي طهبوب.





وأكد عياش أن عطاء الكويت مستمر ولم ينقطع يوما في دعم القدس وتقديم كل الاحتياجات الاغاثية لشعبنا في غزة بعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.