عياش يشيد بدور الكويت عن بدء انطلاق حملة إغاثة لصالح شعبنا الفلسطيني
أشاد د. محمد عياش عضو المجلس الوطني الفلسطيني بما أعلنته دولة الكويت الشقيقة عن بدء انطلاق حملة إغاثة شعبية عاجلة لصالح الشعب الفلسطيني، تستمر شهراً وتسعى لجمع 100 مليون دولار، وسط دعوات للمشاركة فيها ، معتبرا أن هذه الخطوة من دولة الكويت في هذه الظروف بمثابة تجسيد للعلاقة الأخوية بين الشعبين الكويتي والفلسطيني.
وعبر في بيان صحفي صادر عن مكتبه من العاصمة الرومانية بوخارست ووصلت نسخة منه لوسائل الإعلام عن شكره وتقديره للكويت أميرا وحكومة وشعبًا على وقفتها العربية الأصيلة إلى جانب شعبنا الفلسطيني وخاصة في القدس وغزة، بما في ذلك إطلاق حملة التبرعات التي انطلقت في كل ربوع الكويت مساهمة في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة، وتعزيز صمود أهلنا في القدس.
وأكد عياش أن عطاء الكويت مستمر ولم ينقطع يوما في دعم القدس وتقديم كل الاحتياجات الاغاثية لشعبنا في غزة بعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
واعتبر بأن "الحملة تأتي في إطار التزام دولة الكويت بمناصرة ودعم شعبنا ، والوقوف بجانبه"، مشيرا إلى أنها "جاءت بتوجيهات من مجلس الوزراء الكويتي".
كما أشاد عياش بدور سفير دوله الكويت فى رومانيا طلال الهاجرى فى دعم القضية الفلسطينية ومساعدة الجاليات العربية والاسلامية فى مختلف الميادين
وتمنى عياش أن يعم الخير والسلام على دوله الكويت اميرا وشعبا وحكومة.
كما أشاد عياش بدور سفير دوله الكويت فى رومانيا طلال الهاجرى فى دعم القضية الفلسطينية ومساعدة الجاليات العربية والاسلامية فى مختلف الميادين
وتمنى عياش أن يعم الخير والسلام على دوله الكويت اميرا وشعبا وحكومة.
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الى تحمل المسؤولية المشتركة في إغاثة الشعب الفلسطيني.
وكانت الكويت قد أعلنت ، يوم أمس الجمعة، بدء انطلاق حملة إغاثة شعبية عاجلة لصالح الشعب الفلسطيني، تستمر شهراً وتسعى لجمع 100 مليون دولار، وسط دعوات للمشاركة فيها.
وأطلقت الحملة بحضور الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية هناء الهاجري، ومساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح، والسفير الفلسطيني في الكويت رامي طهبوب.
وكانت الكويت قد أعلنت ، يوم أمس الجمعة، بدء انطلاق حملة إغاثة شعبية عاجلة لصالح الشعب الفلسطيني، تستمر شهراً وتسعى لجمع 100 مليون دولار، وسط دعوات للمشاركة فيها.
وأطلقت الحملة بحضور الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية هناء الهاجري، ومساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح، والسفير الفلسطيني في الكويت رامي طهبوب.
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