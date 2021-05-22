دولي

قتيلان و8 جرحى بإطلاق نار وسط مينيابوليس الأمريكية

قتيلان و8 جرحى بإطلاق نار وسط مينيابوليس الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الشرطة الأمريكية أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب ثمانية آخرون بجروح جراء إطلاق نار وقع وسط مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وأعلنت شرطة المدينة على حسابها الرسمي في (تويتر) في ساعات مبكرة من اليوم السبت أن الحادث وقع في عمارة سكنية، وطالبت المواطنين بالابتعاد عن هذا الموقع، على الرغم من عدم وجود أي تهديد نشط في الوقت حالي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضحت الشرطة أن جميع الضحايا راشدون وبينهم خمس نساء، مشيرة إلى أن كلا القتيلين رجلان، كما أصيب رجل آخر بجروح حرجة، فيما تعرض المصابون السبعة الآخرون لجروح لا تهدد حياتهم.

وأكدت الشرطة أنها استعادت النظام بالكامل في موقع الحادث وفي المناطق المحيطة، دون الكشف عن دوافع الجريمة وما إذا كانت قد تمكنت من إلقاء القبض على الجاني.

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