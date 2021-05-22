شاهد: قتيل وأربعة مصابين بعملية طعن في أمستردام













رام الله - دنيا الوطنلقي شخص حتفه وأصيب أربعة آخرون بجراح جراء هجوم بسكين وقع ليلة السبت في العاصمة الهولندية أمستردام.وذكرت الشرطة الهولندية في بيان لها، أن شخصا نفذ هجمات عشوائية بسكين على المارة في منطقة "دي بييب"، ما أدى إلى سقوط قتيل في مكان الحادث، بينما تم نقل 4 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وألقت الشرطة القبض على المعتدي، وهو رجل في الـ29 من العمر من سكان أمستردام.وقالت الشرطة إنه ليس ثمة أدلة مباشرة على وجود دوافع "إرهابية" وراء الجريمة، لكن التحقيقات مستمرة وكافة الفرضيات قيد الدراسة.