مستشار وزيرة الصحة بغزة يتسلم قافلة أدوية مرسلة من مخازن الوزارة برام الله





ولفت أبو وردة، إلى أن القافلة كان من المفترض أن تصل إلى القطاع خلال الأيام العشرة الأخيرة، ولكن منعت من قبل الاحتلال الإسرائيلي بسبب إغلاق معبر كرم أبو سالم.







رام الله - دنيا الوطنقال مستشار وزيرة الصحة، في قطاع غزة، فتحي أبو وردة، إن الوزارة استلمت، اليوم الأربعاء، قافلة أدوية ومستلزمات طبية قادمة من مخازن الوزارة في رام الله، وأدوية مرسلة من منظمة الصحة العالمية.وأضاف أبو وردة، لـ "دنيا الوطن"، أنه تم ارسال القافلة، بتعليمات من د. مي الكيلة، وزيرة الصحة، وتتضمن أدوية ومستلزمات الطوارئ وأكياس دم وتطعيمات صينية ضد فيروس (كورونا).