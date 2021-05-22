شؤون فلسطينية

بلجيكا تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة بقيمة 8 ملايين يورو

بلجيكا تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة بقيمة 8 ملايين يورو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة التعاون البلجيكية مريم كتيير، أن حكومتها قررت تقديم مساعدات إنسانية عاجلة الى قطاع غزة بقيمة 8 ملايين يورو، وذلك عبر صندوق الأمم المتحدة الإنساني، منوهة إلى إمكانية زيادة هذه المساعدات، خاصة في مجالات الصحة، والتعليم، والشباب.

وأكدت الوزيرة البلجيكية خلال اتصال هاتفي مع سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، وبلجيكا، ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا، أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست حلا مستداما للصراع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن نقطة البداية لبرنامج تعاون يتم تطويره مع المنظمات الفلسطينية الشريكة، مع التركيز على التوظيف والتدريب في المنطقة، بما في ذلك في قطاع غزة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضافت: "انني أتحمل المسؤولية بهذه الطريقة، ولكن علينا أن ننظر إلى أبعد من ذلك، وأن نعالج الأسباب الجذرية للصراع"، معربة عن سعادتها بقرار الحكومة الفيدرالية التحقيق على المدى القصير في كيفية تحسين تطبيق سياسة التمييز (الشروط التجارية الأخرى للبضائع الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة)، حتى نتمكن من تحسين مجالات سياسية مختلفة، للتمييز بين إسرائيل من جهة، والمستوطنات في الأراضي المحتلة من جهة أخرى.

هذا وقد ثمن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي قرار الحكومة البلجيكية بتقديم هذه المساعدات الإنسانية العاجلة الى قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

مستشار وزيرة الصحة بغزة يتسلم قافلة أدوية مرسلة من مخازن الوزارة برام الله

مستشار وزيرة الصحة بغزة يتسلم قافلة أدوية مرسلة من مخازن الوزارة برام الله

ديوان الموظفين بغزة يعلن موعد عودة الدوام الرسمي لمختلف الوزارات

ديوان الموظفين بغزة يعلن موعد عودة الدوام الرسمي لمختلف الوزارات

&#34;محميات فلسطين&#34;: يجب أن نكون جزءاً من الحل البيئي لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي

"محميات فلسطين": يجب أن نكون جزءاً من الحل البيئي لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي

حنا عيسى: الاحتلال يتجاوز القانون الدولي الإنساني بشكل يومي ومتعمد للمسجد الأقصى

حنا عيسى: الاحتلال يتجاوز القانون الدولي الإنساني بشكل يومي ومتعمد للمسجد الأقصى

المالكي يثمن الدعم البلجيكي لفلسطين

المالكي يثمن الدعم البلجيكي لفلسطين

الجهاد تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أمينها العام وقائد الحرس الثوري الإيراني

الجهاد تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أمينها العام وقائد الحرس الثوري الإيراني

الصحة: سبع وفيات و233 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

الصحة: سبع وفيات و233 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

طيار بسلاح الجو الإسرائيلي يتحدث عن الهدف من قصف الأبراج خلال العدوان بغزة

طيار بسلاح الجو الإسرائيلي يتحدث عن الهدف من قصف الأبراج خلال العدوان بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ديوان الموظفين بغزة يعلن موعد عودة الدوام الرسمي لمختلف الوزارات

ديوان الموظفين بغزة يعلن موعد عودة الدوام الرسمي لمختلف الوزارات

&#34;محميات فلسطين&#34;: يجب أن نكون جزءاً من الحل البيئي لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي

"محميات فلسطين": يجب أن نكون جزءاً من الحل البيئي لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي

حنا عيسى: الاحتلال يتجاوز القانون الدولي الإنساني بشكل يومي ومتعمد للمسجد الأقصى

حنا عيسى: الاحتلال يتجاوز القانون الدولي الإنساني بشكل يومي ومتعمد للمسجد الأقصى

المالكي يثمن الدعم البلجيكي لفلسطين

المالكي يثمن الدعم البلجيكي لفلسطين

خلال 24 ساعة الماضية.. قطاع غزة يسجيل حالتي وفاة و187 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

خلال 24 ساعة الماضية.. قطاع غزة يسجيل حالتي وفاة و187 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

نقابة الصحفيين: مواقع التواصل شريك في الجرائم ضد شعبنا

نقابة الصحفيين: مواقع التواصل شريك في الجرائم ضد شعبنا

المالكي: حراكنا متواصل لتثبيت التهدئة واستمرار دفاعنا عن القدس وحماية مقدساتها ومواطنيها

المالكي: حراكنا متواصل لتثبيت التهدئة واستمرار دفاعنا عن القدس وحماية مقدساتها ومواطنيها

تقرير: (كنيست) لا يفوت فرص السطو اللصوصي على أراضي الفلسطينيين حتى بظروف الحرب الاستثنائية‎

تقرير: (كنيست) لا يفوت فرص السطو اللصوصي على أراضي الفلسطينيين حتى بظروف الحرب الاستثنائية‎

منوعات

رغم الخلاف الحاد.. شاهد كيف هنأت منى السابر ابنتها حلا بيوم ميلادها

رغم الخلاف الحاد.. شاهد كيف هنأت منى السابر ابنتها حلا بيوم ميلادها

شاهد: أحمد العوضي يثير الجدل حول انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

شاهد: أحمد العوضي يثير الجدل حول انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

شاهد: هبة مجدي تصدم جمهورها بملامح ابنتها

شاهد: هبة مجدي تصدم جمهورها بملامح ابنتها

شاهد ماذا علَّق الرئيس السيسي على خبر وفاة سمير غانم

شاهد ماذا علَّق الرئيس السيسي على خبر وفاة سمير غانم

شاهد: ردة فعل أنجلينا جولي الصادمة بعد أن غطى النحل جسدها

شاهد: ردة فعل أنجلينا جولي الصادمة بعد أن غطى النحل جسدها

كيف استطاعت يسرا إقناع زوجها بالمشاركة في &#34;حرب أهلية&#34; ؟

كيف استطاعت يسرا إقناع زوجها بالمشاركة في "حرب أهلية" ؟

شاهد: بلقيس فتحي تثير الجدل بعد رقصها المثير مع البهلوان

شاهد: بلقيس فتحي تثير الجدل بعد رقصها المثير مع البهلوان

شاهد ماذا علقت إيمي سمير غانم على خبر وفاة والدها

شاهد ماذا علقت إيمي سمير غانم على خبر وفاة والدها

شاهد: شيماء سيف تصدم جمهورها بظهورها الأول بعد أنباء انفصالهما عن زوجها

شاهد: شيماء سيف تصدم جمهورها بظهورها الأول بعد أنباء انفصالهما عن زوجها

بعد وفاته.. هل علمت دلال عبدالعزيز بوفاة سمير غانم ؟

بعد وفاته.. هل علمت دلال عبدالعزيز بوفاة سمير غانم ؟

عربي

العراق يرحب بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين

العراق يرحب بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين

مصر تطرح لقاحها الخاص ضد (كورونا) قريبا

مصر تطرح لقاحها الخاص ضد (كورونا) قريبا

مصر: نرصد تطورات سد النهضة على مدار الساعة ولن نقبل أي تصرف غير مسؤول

مصر: نرصد تطورات سد النهضة على مدار الساعة ولن نقبل أي تصرف غير مسؤول

الصحة التونسية: تسجيل 52 وفاة و1159 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة التونسية: تسجيل 52 وفاة و1159 إصابة جديدة بـ(كورونا)