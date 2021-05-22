"محميات فلسطين": يجب أن نكون جزءاً من الحل البيئي لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي

رام الله - دنيا الوطنقال موقع محميات فلسطين الإلكتروني بأنه يصادف هذا اليوم الثاني عشر من أيار/مايو من كل عام، الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي والذي يحمل شعار " نحن جزء من الحل ".وأشار الموقع بأنه يمكننا أن نكون جزء من المشكلة في العالم أو يمكننا أن نكون جزء من الحل البيئي وأساسي من أجل الطبيعة من خلال طرق مختلفة لحماية البيئة والحفاظ على مكونات التنوع الحيوي في فلسطين.وبيّن أن شعار هذا العام هو تذكير بأن التنوع الأحيائي لا يزال هو الحل للعديد من تحديات التنمية المستدامة، حيث أن التنوع البيولوجي يعني التنوع في أشكال الطبيعة الحية، أي التنوع الكبير للنباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة، وفقدان انواع أصيلة من الأشجار والحيوانات والطيور والحشرات والبرمائيات وغيرها.وأضاف "محميات فلسطين" بأنه بات المطلوب اليوم أن نكون جزءا من الحل البيئي والعمل من أجل رفع مستوى الوعي البيئي والحفاظ على البيئة بكافة مكوناتها لأن الهواء الذي نتنفسه والطعام الذي نأكله و بيئتنا التي نعيش فيها كلها تعتمد على وجود التنوع البيولوجي.وذكر ‏الموقع أن 84 % من الأراضي الرطبة المتوسطية قد اختفت منذ عام 1970 و أن 62 % من الأنواع التي تعتمد عليها هي الآن مهددة ، وهذا ما يدعونا للعمل من أجل الطبيعة والمحميات الطبيعية لوقف فقدان التنوع البيولوجي وتدهور أنظمتنا الإيكولوجية.