المالكي يثمن الدعم البلجيكي لفلسطين

وفي اتصال لـ "كتير" مع سفير دولة فلسطين لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا، شددت الوزيرة البلجيكية للتعاون على ان المساعدات الإنسانية وحدها ليست حلاً مستداماً للصراع في الشرق الأوسط.





وتشدد على أن "الشباب يجب أن يحصلوا على منظور جديد". هذه هي أيضًا نقطة البداية لبرنامج تعاون يتم تطويره مع المنظمات الفلسطينية الشريكة ، مع التركيز على التوظيف والتدريب في المنطقة ، بما في ذلك في غزة.





وأضافت وزير التعاون البلجيكي للسفير الفلسطيني: " إنني أتحمل المسؤولية بهذه الطريقة ، لكن علينا أن ننظر إلى أبعد من ذلك وأن نعالج الأسباب الجذرية للصراع". "يسعدني بالفعل أن الحكومة الفيدرالية قررت التحقيق على المدى القصير في كيفية تحسين تطبيق سياسة التمييز (الشروط التجارية الأخرى للبضائع الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة) ، حتى نتمكن من تحسين مجالات سياسية مختلفة. للتمييز بين إسرائيل من جهة والمستوطنات في الأراضي المحتلة من جهة أخرى.



رام الله - دنيا الوطنثَمّن وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، قرار الحكومة البلجيكية بتقديم مبلغ 8 مليون يورو كمساعدات انسانية عاجلة الى قطاع غزة و ذلك عبر صندوق الامم المتحدة الإنساني، حسب ماكدته وزيرة التعاون البلجيكية، مريم كتيير، مشيرة الى إمكانية زيادة هذه المساعدات لفلسطين خاصة في مجالات الصحة و التعليم و الشباب.