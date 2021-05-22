شؤون فلسطينية

المالكي يثمن الدعم البلجيكي لفلسطين

المالكي يثمن الدعم البلجيكي لفلسطين
وزير الخارجية رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
ثَمّن وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، قرار الحكومة البلجيكية بتقديم مبلغ 8 مليون يورو كمساعدات انسانية عاجلة الى قطاع غزة و ذلك عبر صندوق الامم المتحدة الإنساني، حسب ماكدته وزيرة التعاون البلجيكية، مريم كتيير، مشيرة الى إمكانية زيادة هذه المساعدات لفلسطين خاصة في مجالات الصحة و التعليم و الشباب. 

وفي اتصال لـ "كتير" مع سفير دولة فلسطين لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا، شددت الوزيرة البلجيكية للتعاون على ان المساعدات الإنسانية  وحدها ليست حلاً مستداماً للصراع في الشرق الأوسط.  

وتشدد على أن "الشباب يجب أن يحصلوا على منظور جديد".  هذه هي أيضًا نقطة البداية لبرنامج تعاون يتم تطويره مع المنظمات الفلسطينية الشريكة ، مع التركيز على التوظيف والتدريب في المنطقة ، بما في ذلك في غزة.

وأضافت وزير التعاون البلجيكي للسفير الفلسطيني: " إنني أتحمل المسؤولية بهذه الطريقة ، لكن علينا أن ننظر إلى أبعد من ذلك وأن نعالج الأسباب الجذرية للصراع".  "يسعدني بالفعل أن الحكومة الفيدرالية قررت التحقيق على المدى القصير في كيفية تحسين تطبيق سياسة التمييز (الشروط التجارية الأخرى للبضائع الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة) ، حتى نتمكن من تحسين مجالات سياسية مختلفة. للتمييز بين إسرائيل من جهة والمستوطنات في الأراضي المحتلة من جهة أخرى.

أخبار ذات صلة

مستشار وزيرة الصحة بغزة يتسلم قافلة أدوية مرسلة من مخازن الوزارة برام الله

مستشار وزيرة الصحة بغزة يتسلم قافلة أدوية مرسلة من مخازن الوزارة برام الله

ديوان الموظفين بغزة يعلن موعد عودة الدوام الرسمي لمختلف الوزارات

ديوان الموظفين بغزة يعلن موعد عودة الدوام الرسمي لمختلف الوزارات

بلجيكا تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة بقيمة 8 ملايين يورو

بلجيكا تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة بقيمة 8 ملايين يورو

&#34;محميات فلسطين&#34;: يجب أن نكون جزءاً من الحل البيئي لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي

"محميات فلسطين": يجب أن نكون جزءاً من الحل البيئي لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي

حنا عيسى: الاحتلال يتجاوز القانون الدولي الإنساني بشكل يومي ومتعمد للمسجد الأقصى

حنا عيسى: الاحتلال يتجاوز القانون الدولي الإنساني بشكل يومي ومتعمد للمسجد الأقصى

الجهاد تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أمينها العام وقائد الحرس الثوري الإيراني

الجهاد تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أمينها العام وقائد الحرس الثوري الإيراني

الصحة: سبع وفيات و233 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

الصحة: سبع وفيات و233 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

طيار بسلاح الجو الإسرائيلي يتحدث عن الهدف من قصف الأبراج خلال العدوان بغزة

طيار بسلاح الجو الإسرائيلي يتحدث عن الهدف من قصف الأبراج خلال العدوان بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ديوان الموظفين بغزة يعلن موعد عودة الدوام الرسمي لمختلف الوزارات

ديوان الموظفين بغزة يعلن موعد عودة الدوام الرسمي لمختلف الوزارات

&#34;محميات فلسطين&#34;: يجب أن نكون جزءاً من الحل البيئي لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي

"محميات فلسطين": يجب أن نكون جزءاً من الحل البيئي لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي

حنا عيسى: الاحتلال يتجاوز القانون الدولي الإنساني بشكل يومي ومتعمد للمسجد الأقصى

حنا عيسى: الاحتلال يتجاوز القانون الدولي الإنساني بشكل يومي ومتعمد للمسجد الأقصى

المالكي يثمن الدعم البلجيكي لفلسطين

المالكي يثمن الدعم البلجيكي لفلسطين

خلال 24 ساعة الماضية.. قطاع غزة يسجيل حالتي وفاة و187 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

خلال 24 ساعة الماضية.. قطاع غزة يسجيل حالتي وفاة و187 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

نقابة الصحفيين: مواقع التواصل شريك في الجرائم ضد شعبنا

نقابة الصحفيين: مواقع التواصل شريك في الجرائم ضد شعبنا

المالكي: حراكنا متواصل لتثبيت التهدئة واستمرار دفاعنا عن القدس وحماية مقدساتها ومواطنيها

المالكي: حراكنا متواصل لتثبيت التهدئة واستمرار دفاعنا عن القدس وحماية مقدساتها ومواطنيها

تقرير: (كنيست) لا يفوت فرص السطو اللصوصي على أراضي الفلسطينيين حتى بظروف الحرب الاستثنائية‎

تقرير: (كنيست) لا يفوت فرص السطو اللصوصي على أراضي الفلسطينيين حتى بظروف الحرب الاستثنائية‎

منوعات

رغم الخلاف الحاد.. شاهد كيف هنأت منى السابر ابنتها حلا بيوم ميلادها

رغم الخلاف الحاد.. شاهد كيف هنأت منى السابر ابنتها حلا بيوم ميلادها

شاهد: أحمد العوضي يثير الجدل حول انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

شاهد: أحمد العوضي يثير الجدل حول انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

شاهد: هبة مجدي تصدم جمهورها بملامح ابنتها

شاهد: هبة مجدي تصدم جمهورها بملامح ابنتها

شاهد ماذا علَّق الرئيس السيسي على خبر وفاة سمير غانم

شاهد ماذا علَّق الرئيس السيسي على خبر وفاة سمير غانم

شاهد: ردة فعل أنجلينا جولي الصادمة بعد أن غطى النحل جسدها

شاهد: ردة فعل أنجلينا جولي الصادمة بعد أن غطى النحل جسدها

كيف استطاعت يسرا إقناع زوجها بالمشاركة في &#34;حرب أهلية&#34; ؟

كيف استطاعت يسرا إقناع زوجها بالمشاركة في "حرب أهلية" ؟

شاهد: بلقيس فتحي تثير الجدل بعد رقصها المثير مع البهلوان

شاهد: بلقيس فتحي تثير الجدل بعد رقصها المثير مع البهلوان

شاهد ماذا علقت إيمي سمير غانم على خبر وفاة والدها

شاهد ماذا علقت إيمي سمير غانم على خبر وفاة والدها

شاهد: شيماء سيف تصدم جمهورها بظهورها الأول بعد أنباء انفصالهما عن زوجها

شاهد: شيماء سيف تصدم جمهورها بظهورها الأول بعد أنباء انفصالهما عن زوجها

بعد وفاته.. هل علمت دلال عبدالعزيز بوفاة سمير غانم ؟

بعد وفاته.. هل علمت دلال عبدالعزيز بوفاة سمير غانم ؟

عربي

العراق يرحب بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين

العراق يرحب بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين

مصر تطرح لقاحها الخاص ضد (كورونا) قريبا

مصر تطرح لقاحها الخاص ضد (كورونا) قريبا

مصر: نرصد تطورات سد النهضة على مدار الساعة ولن نقبل أي تصرف غير مسؤول

مصر: نرصد تطورات سد النهضة على مدار الساعة ولن نقبل أي تصرف غير مسؤول

الصحة التونسية: تسجيل 52 وفاة و1159 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة التونسية: تسجيل 52 وفاة و1159 إصابة جديدة بـ(كورونا)