الجهاد تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أمينها العام وقائد الحرس الثوري الإيراني

رام الله - دنيا الوطنتلقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة اتصالاً هاتفياً من اللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري في ايران ، الذي أعرب عن تهانيه بـ "الانتصار الكبير الذي حققه الشعب الفلسطيني العزيز ومجاهديه الشجعان في معركة (سيف القدس)".ووجه سلامي التحية للشهداء معتبرًا أن هذا النصر العظيم كان معجزة الهية، وأنّه لم يكن انتصارًا لفلسطين فحسب بل كان احياء لشرف الأمة الإسلامية وكرامتها. "كما كان هزيمة نكراء للكيان الإسرائيلي الغاصب وداعميه والمتآمرين معه"، وفق بيان لحركة الجهاد وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.وقال سلامي مخاطبًا القائد النخالة: إنني أعلن لكم باسم حرس الثورة الإسلامية اننا لن نترك الشعب الفلسطيني وحيدًا، وأننا سنقف معه وندعمه بكل امكاناتنا حتى اللحظة الأخيرة في معركة القضاء على هذا العدو، وهي لحظة قد باتت قريبة جداً إن شاء الله.من جهته، أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أن "هذه المعركة مثلت معركة مفصلية في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني، وانها كانت ضمن وحدة فلسطينية داخلية غير مسبوقة، وضمن محور متماسك يؤمن بتحرير القدس ويعمل للدفاع عنها، معتبرًا أن الانتصار العظيم الذي حققه الشعب الفلسطيني في هذه المعركة هو انتصار لكل أبناء الأمة الشرفاء".وشكر النخالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى رأسها المرشد الأعلى الثورة الإسلامية في إيران وقيادات الحرس الثوري على مواقفهم العظيمة ومساهماتهم التي كان لها كبير الأثر في دعم المقاومة، وخص النخالة بالشكر الراحل قاسم سليماني، "الذي بذل قصارى جهده من اجل تحرير فلسطين" .وأكد النخالة أن شعوب الأمة شريكة في هذا النصر وأنها ستكون معنا وبجانبنا في معارك تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك بإذن الله.