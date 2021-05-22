طيار بسلاح الجو الإسرائيلي يتحدث عن الهدف من قصف الأبراج خلال العدوان بغزة

رام الله - دنيا الوطنأجرت القناة 12، صباح اليوم السبت، مقابلة مع الطيار في سلاح الجو الإسرائيلي (د)، تحدث خلالها عن قصفه للأبراج في قطاع غزة، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.وقال الطيار الإسرائيلي: "أعقد فقد أن تدمير الأبراج كان طريقتنا للتنفيس عن حالة الإحباط مما يحدث لنا، ومن نجاح الفصائل في غزة، بالاستمرار في توجيه الضربات لنا".وأضاف: "لا يمكننا وقف إطلاق الصواريخ، ولا يمكن ان نؤذي قادة الفصائل الفلسطينية، فنقوم بتدمير الأبراج".وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، قد أكدت في وقت سابق من اليوم، بأن عدد الوحدات السكنية التي تم تدميرها بشكل كامل خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، بلغت 1800 وحدة سكنية.